El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el 18 de marzo conmemorará el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, con un acto “grande, grande”, aunque les incomode a los conservadores.

“Estamos rescatando a Pemex, les adelantó que el 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario de la expropiación petrolera y lo vamos a hacer en el Zócalo, porque fue una decisión patriota e histórica del general Lázaro Cárdenas que nos ha salvado, si no fuese por ese imagínense”.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que será un acto “grande, grande” en el cual estarán invitados todos los ciudadanos porque se tienen que defender nuestra soberanía, el petróleo y la industria eléctrica.

Lee también "Pin... yucatecos": Layda Sansores sobre reporteros, exhibe Proceso en supuestos chats

“Y vamos a invitar a nuestros cantantes, lo que le gusta a la gente, al pueblo, va a hacer fiesta porque rescatamos a Pemex y a la CFE. Ofrezco disculpas a los conservadores, pero ojalá y comprendan que para nosotros es muy importante el 18 de marzo y el 21 de marzo (natalicio de Benito Juárez García).

“Como no les va a incomodar si ellos estuvieron en contra de la expropiación petrolera y lo siguen estando, pero no somos iguales, los respetamos, pero no les gusta celebrar la expropiación petrolera ni el nacimiento del presidente Benito Juárez”, dijo.

Con información de Alberto Morales



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr