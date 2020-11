AMLO alerta a población de Tabasco a buscar refugio por desfogue de Presa Peñitas

La Yesca, Nayarit.-En tono de preocupación, el presidente Andres Manuel López Obrador alertó a la población de cinco municipios de Tabasco de que para evitar una tragedia busquen refugio en zonas altas, porque seguirá el desfogue de la Presa Peñitas.

“Quiero enviar un mensaje a mis paisanos tabasqueños, está lloviendo en las planicies en donde no hay control de los ríos y también está lloviendo en la parte alta de la Presa Pañitas, esta muy lleno el vaso y se tiene que ir soltando agua porque se tiene que evitar una tragedia mayor”.

Al término de la supervisión de la construcción de la carretera La Yesca, el Presidente se dirigió a los representantes de los medios de comunicación y pidió difundir su mensaje:

“Le digo a mis paisanos que tomen precauciones, lo más importante es la vida, que lo material pues vamos a buscar la manera que se reparen los daños, eso tiene solución, aun con las inundaciones vamos a atender a los damnificados, para que tengan sus enseres".

“Les pido que trasmitan mi llamado a mis paisanos de que se refugien en las partes altas, que acudan a los albergues, que no se queden en las viviendas, porque no queremos pérdidas de vidas humanas, desgraciadamente dos personas ya han perdido la vida y eso es lo que más me preocupa”.

El titular del Ejecutivo señaló que ya se desplegó e Plan DNIII y que el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán coordina un operativo de apoyo a lo población y no descartó viajar a su natal Tabasco en caso que la situación se agrave.

“Si es necesario yo terminando esta gira de Nayarit y Sinaloa, ya si se agrava más la situación iría allá, pero le digo a mis paisanos que está todo el gobierno atendiendo”.

Señaló que los municipios en riesgo por el desfogue de la presa son Nacajuca, Cunduacán, Xalpa de Méndez, Centro, Centla, la partes que tienen que ver más con el desfogue de Peñitas.

"Paisanas, paisanos tabasqueños: están creciendo los ríos y sigue lloviendo. Manténganse informados y por precaución si viven en zonas bajas, mejor busquen refugios en albergues o con familiares que tengan casas en partes altas. Aunque se afecten muebles, viviendas y otros bienes, lo principal es la vida, lo material se repone y nosotros les ayudaremos siempr", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

