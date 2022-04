AMLO. Afirma que reforma eléctrica no viola TMEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su encuentro con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, advirtió en que si se insiste que México viola el TMEC con la reforma eléctrica podría llevar el caso a los tribunales con pruebas de corrupción en dicho sector.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que ayer habló con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el cabildeo que el gobierno de ese país y empresas realizan en contra de la reforma.

“Se trató el tema, pero ellos ya saben que son decisiones nuestras y que no deben de intervenir. No (hubo reclamo en la reunión), pero es evidente, hasta una funcionaria de la secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el Tratado, cosa que no es cierto”.

Además, eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción, y sí nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas”.

Señaló que afortunadamente el embajador Salazar es respetuoso y hay una buena la relación, pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo, ahora sí que gallina que come huevo ni aunque le quemen el pico, los domina la ambición, no tienen llenadera.

“Pónganse ustedes en mis zapatos, qué tenemos que hacer, para que estamos aquí, para el regodeo de la parafernalia del poder, para sentirnos muy importantes, que nos digan ´señor Presidente´. Que pregúnteme, ¿qué horas son?, ´las que usted diga´, vivir rodeado de zalamero, lambiscones, vivir acomplejado, empezar a hablar físico, toda la caravana de los políticos tradicionales, ¿para eso? ¿Para enriquecernos? No”.

