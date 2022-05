El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su plan para enfrentar la inflación tenga un interés político al señalar que una de sus preocupaciones actualmente es el alza en la inflación por lo que se debe de enfrentar, pues “problema que se soslaya, estalla”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que no se puede ser como las avestruces “meter la cabeza en la arena” para no enfrentar este problema.

“¿No tiene interés político?”, se le preguntó en el salón Tesorería.

“No, no, no, es nuestra responsabilidad, tenemos que procurar enfrentar los problemas. Si me preguntan con toda sinceridad respondo, si me preguntan acerca de cuáles son mis preocupaciones de estos días, diría que entre las principales preocupaciones está la inflación, y he aprendido a lo largo de mi vida publica algo que se puede resumir en una frase “Problema que se soslaya, estalla”.

“O sea, si uno tiene un problema hay que enfrentarlo, no se puede como los avestruces, que son muy inteligentes pero meten la cabeza debajo de la tierra, debajo del arena, no se puede. Aquí hay que enfrentar los problemas”, dijo.

maot