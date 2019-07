AMLO afirma que fortalecerá Centros de Atención Rural para Adolescentes

San Cristóbal de las Casas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se fortalecerá el programa de los Centros de Atención Rural para Adolescentes (CARA) con el objeto de rescatar a ese sector de la población con problemas de adicciones, porque de lo contrario será muy difícil reducir la violencia.

“Es muy importante lo que hacen los psicólogos, el programa CARA, lo vamos a reforzar porque necesitamos atender y orientar mucho a los jóvenes, porque está por iniciar una campaña para reducir el consumo de drogas, porque sí no bajamos el consumo, será muy difícil resolver el problema de la violencia”.

Tras realizar un recorrido por el Hospital Hospital San Felipe Ecatepec, el Presidente dijo que cuando se lanzó la campaña para prevenir las adiciones preguntó dónde se atienden a los jóvenes con un problema de adición o depresión y no hay donde.

Por ello instruyó a la Secretaria de Salud a que observe la experiencia del programa CARA, porque “estoy seguro que los jóvenes nos harán caso y van a decir: dónde voy, quién me orienta, dónde me van a tratar y debemos que tener esa infraestructura que hoy no tenemos”.

Ante médicos, enfermeras, su Gabinete de Salud, e indígenas y el gobernador, Rutilio Escandón; el Presidente criticó que en la pasada administración se dejó a la juventud en la indefensión y a merced de las bandas del crimen organizado que les ofrecían dinero.

“Nunca más vamos a dejar a los jóvenes sin protección y sin apoyo”,

López Obrador fue recibido con con una protesta de burócratas pidieron al mandatario aumento salarial y de prestaciones.

“Burócratas sindicalizados tenemos seis años sin aumentos nuestras prestaciones”, se lee en una cartulina y “!Queremos basificaciones!”, arengó una mujer.