AMLO advierte a Jara: "No tienes derecho a fallar... Juaréz te va a jalar los pies"

Huatulco, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al nuevo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara (Morena) que no tiene derecho a fallar al pueblo oaxaqueño y que tiene que estar a la altura de las circunstancias, pues aseguró, que “quien gobierna mal le dan pesadillas y en una de esas, Benito Juárez y los hermanos Flores Magón les jalan los pies”.

Al supervisar los avances de la entrega de los apoyos para los damnificados de huracán “Grace”, el jefe del Ejecutivo federal recodó que con Salomón Jara -a quien llamó “su hermano y compañero”- que recorrió todos los municipios de la entidad y manifestó que le tiene toda la confianza.

Lee también: En próximas horas revelarán al sustituto de Mejía Berdeja en Subsecretaría de Seguridad

“El nuevo gobernador es mi compañero y es mi hermano, es mi compañero porque llevamos años luchando juntos. Con él recorrí los 570 municipios de Oaxaca, no lo habían hecho, con todo respeto, los gobernadores, no conocían todos los municipios de Oaxaca y con él los recorrí todos. Conoce muy bien Oaxaca, viene de las entrañas del pueblo, le tenemos toda la confianza, no tiene derecho a fallar, tiene que estar a la altura de las circunstancias”.

Lee también: SEP ya recibió de la UNAM expediente sobre tesis de ministra Yasmín Esquivel

“Imagínense gobernar Oaxaca, la tierra que vio nacer al mejor presidente de México, Benito Juárez. Quien gobierna mal Oaxaca, si se duerme le dan pesadillas, no duerme tranquilo y en una de esas hasta el benemérito y los Flores Magón les jalan de los pies y no los dejan tranquilo”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr