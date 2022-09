AMLO acusa que hay 20 grandes empresas que no han pagado sus impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay cerca de 20 grandes empresas nacionales y extranjeras que están rezagados en el pago de sus impuestos y que en su conjunto suman alrededor de 100 mil millones de pesos, por lo que les recomendó que paguen porque recordó que la defraudación fiscal es un delito penal.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que la próxima semana se reunirá con Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para analizar este tema.

“Hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos, y otras triquiñuelas van poder evitar que paguen. No, yo les aconseje que paguen porque además ya estar defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal.

“La semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando”, dijo.

Cuáles son y cuánto deben

“¿Cuántos son?”, se le preguntó.

“Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorias, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo financias públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar a país y hasta hora vamos bien.

“¿Cuánto deben?”, se le insistió.

“Con los 20 deben de ser unos 100 mil millones”, respondió.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que en esta lista no está el caso de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, pues “esta es otra lista”, y afirmó que ese caso ya se está trabajando y se está buscando un acuerdo.

“Se esta buscando un acuerdo, ya se esta haciendo toda una revisión general. Ya hay en efecto juicios, cosas que son cosas juzgadas, es decir, ya la Corte resolvió sin embargo hay otros y lo que se busca pues es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación y así lo hemos hechos en otros casos, casi en todos. Nos hemos reunido o se han reunido del SAT con grandes empresas, con bancos”, agregó.

