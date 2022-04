El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer “lobbying” en contra de la reforma eléctrica.

“Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el Tratado (T-MEC) cuando no es cierto”.

El presidente López Obrador señalo que hay reuniones de los opositores a su gobierno con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Señaló que su gobierno respeta a todos los gobiernos, “nada más que actuamos con independencia y con soberanía”.

