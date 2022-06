AMLO aconseja a sus hijos y a la gente que quiere no tener apego al dinero ni al poder

Al declarar que los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son sus adversarios pero no los considera sus enemigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un consejo a sus hijos para que se alejen del dinero y el poder.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador criticó a los conservadores porque parte de su pensamiento “tiene mucha carga de odio” y “para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos”.

“Son muy dogmáticos, muy fanáticos, no le tienen amor al pueblo, y bueno, yo los respeto pero no quiero ser como ellos. Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material.

“A mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren, ¿qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones, controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder. No tengan tanto apego ni al dinero ni al poder.

“Se puede ser feliz de otra manera y hay que amarnos”, expresó.

