Cansadas del acoso sexual de maestros, estudiantes de la Vocacional 8, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron justicia por su propia mano, al golpear a profesores acosadores.

Un video que circula en X muestra a un profesor de edad madura sentado en un escritorio, mientras una joven descarga su ira acusándolo de varios hechos.

"Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace", dice.

La joven vestida de negro y con un pañuelo morado que le cubre media cara, le dice al docente que "no es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia".

En el video se ve como otras jóvenes se acercan al profesor y comienzan a golpearlo con los puños y con patadas, mientras que se escucha la voz de una estudiante que le dice: "acuérdate que tú mamá es una mujer, cabrón".

En una fotografía que acompaña el video se ve cómo queda el docente golpeado tirado en el piso.

Hace unos meses, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, se comprometió a erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres en los planteles del Poli.

"El hostigamiento y el acoso sexual son conductas contrarias a los valores e ideario que nos distinguen como institución, porque vulneran los derechos humanos de las víctimas e impiden su desarrollo al disminuir su productividad y capacidad; además, afectan el entorno escolar y laboral al obstaculizar el logro de las metas institucionales”, afirmó Reyes Sandoval.

