Altar a difuntos que buscaron un mejor país

Bajo el lema: Conocer es Reconocerles, asociaciones civiles y de derechos humanos colocaron una megaofrenda a un costado del Monumento a la Revolución en honor a las personas defensoras de garantías y periodistas asesinados.

En vísperas del Día de Muertos, miembros de las asociaciones y periodistas mencionaron que la campaña Conocer es Reconocerles busca mostrar y reivindicar la labor de los defensores de derechos, así como de los periodistas muertos en México.

Con semblante serio, a un costado del Monumento a la Revolución, detallaron que la ofrenda busca rendir homenaje a siete mujeres periodistas, 22 defensoras, 49 hombres periodistas y 78 defensores asesinados en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ofrenda, colocada a un lado de la Plaza de la República, recibe a los visitantes con un centenar de flores de cempasúchil y en medio de ese camino multicolor el copal ambienta el lugar; al fondo, una corona de flores forma un arco con la leyenda: Conocer es reconocerles, y una cascada de flor de muerto resguarda un pequeño altar en honor a los difuntos.

Ahí, con unos micrófonos improvisados y al sol del mediodía, Guillermo Fernández Maldonado, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resaltó que es momento de rememorar y compartir, ya que la ofrenda es una oportunidad para reconocer la gran deuda que tiene la sociedad con estas personas.

“Hoy nos corresponde reconocer su justa lucha, nos corresponde seguir exigiendo sus derechos, la justicia, la reparación y, no menos importante, las garantías de no repetición. Incluso ya las dolorosas cifras no logran expresar la tragedia”, resaltó.

Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea (UE), mencionó en su turno que han venido acompañando a personas desaparecidas y periodistas en el país, dando visibilidad a través de sus medios para dar a conocer estos casos a nivel mundial.

Detalló que la Unión Europea y sus Estados miembros comparten desde hace muchos años su compromiso con los defensores y periodistas en México y el resto de América Latina para que puedan realizar su labor en un contexto donde hay amenazas y violencia hacia el sector.

“Hemos financiado 16 proyectos con millones de euros, de los cuales hay tres en curso. Estos tres han sido para apoyar el mecanismo de protección de personas de derechos humanos y periodistas, además de dar a conocer estos hechos”, enfatizó.

Gloria Flores, codirectora de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos —luego de recordar unas líneas de la canción Si se calla el cantor, de la artista argentina Mercedes Sosa—, enfatizó que las personas que defienden los derechos realizan un aporte ante la discriminación y la omisión de las autoridades, pues la labor que hacen se convierte en voces de cambio.

“Quienes defienden los derechos humanos y ejercen el derecho a informar y por consiguiente defienden la libertad de expresión, realizan un aporte significativo en pro de la transformación, la no violencia, la injusticia, la desigualdad, la discriminación que persiste por la acción y omisión de las autoridades”, puntualizó.

Los integrantes de las asociaciones y periodistas dijeron que la ofrenda estará hasta el 2 de noviembre e invitaron a la población a llevar alguna foto de aquellos defensores y periodistas que perdieron la vida en su labor. En abrazo grupal, llamaron a no olvidar a todas esas personas asesinadas que buscaron un mejor país.