“Alito” Moreno: en candidatura de “Va por México” en Edomex no caben “caprichos personales”

Ante las diferencias que han surgido entre el PRI y el PAN entorno a la candidatura al gobierno del Estado de México, el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que “hay que pensar en México y no en caprichos personales”.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas minimizó el apoyo expresado por el dirigente panista Marko Cortés al diputado y expresidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, aspirante a la gubernatura mexiquense, quien ha emprendido una campaña de promoción personal.

“En el PRI tenemos mujeres y hombres preparados, comprometidos, Acción Nacional tiene igual sus propuestas, el PRD tiene sus propuestas, pero hay que analizar la de mayor competitividad, y hoy está claro que el PRI es un partido sólido, firme, que juntos somos más potentes y tenemos que pensar en México, no en caprichos personales. Aquí no podemos pensar en que ‘oye yo quiero ser candidato’, no, ¿quién es el candidato que garantiza ganar a la coalición?, esto es muy sencillo”, expresó.



El líder del PRI aseguró que la coalición Va por México construirá con la sociedad civil su proyecto rumbo a las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila.

Sin embargo, recordó que los resultados electorales ponen al PRI con una presencia sólida y fuerte en el Estado de México, “pero tenemos que ver la posibilidad de construir acuerdos y consensos no sólo en una coalición electoral para ser más competitivos en una coalición legislativa”, sino también en una coalición de gobierno.

“Estamos trabajando en las coaliciones de gobierno donde podamos ir juntos el PAN, el PRI y el PRD, en una coalición de gobierno con la sociedad civil, con las mejores mujeres, con los mejores hombres, para construir no sólo buenas propuestas sino para tener resultados de gobierno. Entonces nosotros seguiremos trabajando para construir la coalición en el Estado de México, es un tema de competitividad, es un tema de rentabilidad y está claro que el partido tiene una presencia muy importante, pero la militancia del PAN y el PRD son fundamentales también en este acuerdo para ir con una mayor posibilidad clara de volver a ganar el estado de México”, reconoció.

Dijo que si no hay acuerdo, cada partido tendrá que competir por su lado, pero enfatizó que PRI, PAN y PRD están trabajando para ir juntos en el Estado de México. “Tenemos una presencia fuerte, sólida entre el PRI, el PAN y el PRD, y lo mismo en el estado de Coahuila, entonces lo haremos de manera muy puntual, con mucha estrategia”, afirmó.

rcr