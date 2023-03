“Alianza federalista se dobló ante AMLO”

El exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca destacó que analiza regresar a México en las próximas semanas y que esperará los tiempos de su partido para participar en las elecciones de 2024.

Aseguró que la persecución en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y Morena fue un mensaje a los gobernadores de la Alianza Federalista, muchos de los cuales se doblaron ante el Presidente y aceptaron, dice, embajadas.

En entrevista con EL UNIVERSAL resaltó la decisión de un juez federal que dejó sin efecto la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra, y dijo que el acoso del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, y de liderazgos de Morena se trató de una “persecución política” que se construyó con pruebas falsas.

“Es un claro mensaje contra aquellos que pensaron que me iba a hincar frente a un gobierno autoritario”, subrayó, y consideró que se engañó al Presidente y a la FGR con acusaciones falsas.

“La ley me dio la razón frente a la fabricación de delitos y en donde la SCJN ya también nos había dado la razón cuando se pretendió quitarme el fuero. Se trató de intereses perversos para calumniar y frenarme por defender el federalismo, la soberanía del estado, la defensa de las energías limpias, que chocaban con las políticas federales, y exigir lo que nos correspondía”, indicó.

“Yo no me doblo y no me dejo”, afirmó García Cabeza de Vaca, quien dijo que actualmente, luego de que Morena ganó la gubernatura, regresaron la violencia e inseguridad a Tamaulipas. “Entregaron el estado al crimen organizado y pactaron con ellos para llegar al poder”, sostuvo.

Recordó que al estar al frente del gobierno de Tamaulipas logró sacar al estado como uno de los más violentos e inseguros, al sexto más seguro del país, pero desafortunadamente en seis meses el gobierno de Morena ha retrocedido y hoy la extorsión a empresarios y los secuestros han vuelto.

Dijo que como gobernador de Tamaulipas cumplió con su labor hasta el último día de su encargo e inmediatamente después tomó unas vacaciones y viajó a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra y, en lugar de cancelar la orden de aprehensión en su contra, giraron otra.

“Voy a regresar a México. Estamos valorando con mis asesores legales. Vamos a participar activamente, sumando esfuerzos, talentos de cara a 2024”, apuntó el exgobernador panista.

Cuestionado sobre si le interesa aparecer en la boleta presidencial en 2024, comentó que “más allá de eso, soy parte de un movimiento. No soy sujeto de calumnias, estoy esperando los tiempos para que el PAN saque la candidatura de 2024. Voy a pelear para ser uno de los aspirantes”, pero lo importante es que es una lucha entre un régimen autoritario que busca continuar y la democracia.

Acerca de lo que ocurrió con la llamada Alianza Federalista, expuso que es claro que muchos gobernadores vieron como un mensaje la persecución en su contra. “Les funcionó porque muchos liderazgos se echaron para atrás. En lugar de hacer frente negociaron y les dieron embajadas y consulados. Cada quien es responsable de sus actos y serán juzgados por la historia. Es un todo que tiene que ver para desactivar a liderazgos de oposición, pero ya quedó claro la resolución de un juez y yo no soy sujeto de calumnias, estoy esperando los tiempos , para que el PAN saque la candidatura de 2024”, aseveró.

García Cabeza de Vaca insistió en que esperará los tiempos del PAN “y siempre en el entendido de que unamos esfuerzos para hacer frente a esta situación, que será fundamental para elegir al próximo presidente de un movimiento democrático y no del autoritarismo. No menos importante es el tema de la reconciliación nacional y de revertir la violencia y la impunidad”.