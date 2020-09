“Al día se nos iban unas seis o siete” personas mayores por Covid: enfermero condecorado

A pesar de lamentar el número de fallecidos que ha dejado el Covid-19, para Israel Quiroz Guerra, enfermero del Hospital General de Mexicali, Baja California, y condecorado con la presea “Miguel Hidalgo” por su destacada labor en atender la pandemia, señaló que la emergencia sanitaria ayudó a que las autoridades federales voltearan a ver al sector salud el cual, aseguró, estaba olvidado por las administraciones pasadas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el enfermero señaló que algunas de las carencias que tuvo que enfrentar el hospital al inicio de la emergencia sanitaria fue la falta de personal de enfermería para atender los casos de coronavirus.

“Esta pandemia dejó algunas cosas buenas, como el que nos voltearan a ver porque estaba muy olvidado el sector salud y los ojos ahora están puestos en nosotros. Una de las cosas buenas que dejó es que el gobierno federal voltee a ver al sector salud”.

Israel Quiroz Guerra agradeció el que compañeros y pacientes lo hayan postulado para la presea “Miguel Hidalgo” por su labor en esta contingencia, pero aseguró que solo cumplió con su deber como personal médico.

En Palacio Nacional, el enfermero señaló que una de las cosas más difíciles que le tocó al estar en el área Covid del hospital fue ver a personas mayores de edad que fallecían “pues al día se nos iban como unas seis o siete”.

“Además, tuvimos que enfrentar el no comer a las horas, no poder hacer las necesidades fisiológicas, aguantarse, tener sed hasta que termine la jornada de 12-15 horas. No podemos quitarnos el traje para no contagiarnos y estar un poco lejos de la familia para no contagiarla”.

Por el gusto a los tatuajes, Israel Quiroz Guerra señaló que no descarta hacerse uno para recordar la pandemia “y podría ser que me tatué la palabra 'Covid-19' ".

En tanto que Azucena Fernández, médico especialista en terapia intensiva del Hospital General 1 de Cuernavaca, Morelos comentó estar muy emocionada por recibir la presea “Miguel Hidalgo” y agradeció a los pacientes recuperados de que hayan votado por ella.

Cargando el reconocimiento que se le entregó en la ceremonia por el 210 aniversario de la lucha de la Independencia y que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar que sigan el contagio de Covid.

“Por favor continúen con las medidas que la Secretaría de Salud ha dado a conocer, como uso de cubrebocas, lavarse las manos, y uso de gel”.



