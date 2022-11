"Ahí tienen a sus fiscales autónomos que criminalizan a víctimas de feminicidio", reprocha Sánchez Cordero

“Pues ahí tienen a sus fiscales, autónomos, independientes, criminalizando y recriminalizando a los feminicidios de las mujeres en todo el país o en gran parte del país”, reprochó la senadora por Morena y ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero.

Durante la sesión ordinaria y luego de que senadores de varios partidos criticaron la actuación del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en el caso de Ariadna Fernanda López, donde el funcionario aseguró que murió de intoxicación etílica y descartó que se tratara de un feminicidio, la expresidenta del Senado, recordó el proceso en otras Legislaturas para establecer fiscalías autónomas en el país.

“Se esmeraron aquí en otras Legislaturas para promover a fiscales autónomos, independientes, que no obedecieran a los designios de los gobernadores, que tuvieran sus propias autonomías, que fueran nombrados hasta por nueve años”, ironizó.

También lee: VIDEO: Ariadna Fernanda paso a paso así fueron sus últimas horas con Vanessa y Rautel

“Pues ahí tienen a sus fiscales, autónomos, independientes, criminalizando y recriminalizando a los feminicidios de las mujeres en todo el país o en gran parte del país”.

Sánchez Cordero, dijo que no es posible que los fiscales no rindan cuentas de lo que hacen, de cómo investigan. “Y yo solamente quiero decir que por supuesto estoy an favor de que las investigaciones se realicen hasta donde se tengan que llevar y que los responsables tengan un proceso y que paguen por sus actos y actuaciones”.



Subrayó que este es un tema permanente que ha estado presente en los feminicidios, recriminalizando a las víctimas por parte de quienes deben hacer la investigación y defenderlas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om