Adelanta PAN que no avalará cláusula de "vida eterna" a aliados de Morena

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, adelantó que en la discusión del segundo bloque de reformas del llamado “Plan B” electoral, se rechazará por parte de la oposición la cláusula de vida eterna a los partidos aliados de Morena.

“En el inicio del nuevo periodo estará de regreso la minuta que habíamos mandado nosotros a la Cámara de Diputados, donde cancelaron la cláusula contra la que nos habíamos opuesto, la de vida eterna a los partidos, donde rotundamente no permitiremos un fraude legal para que Morena pague sus deudas, precisó.

Al clausurar la reunión plenaria en la ciudad de León, añadió que, en el Grupo Parlamentario del PAN, están convencidos y en la misma sintonía porque esa cláusula se cancele, como se había solicitado en la primera discusión.

Lee también: AMLO no descarta vetar reforma electoral por cláusula de “vida eterna” a partidos

“Queremos que se quite el texto, como lo habíamos solicitado desde la Cámara de Senadores; ahora, en lo que hay que profundizar es en todo el contexto general de esas cuatro leyes que vienen de regreso, dos ya se aprobaron, y se presentaron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes; pero ahora vienen estas cuatro leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, que tendremos que revisar y que ahí hay una gran materia porque representan una terrible amenaza para la democracia de nuestro país”, enfatizó.

El legislador veracruzano declaró durante los trabajos del segundo día de la Reunión Plenaria de su Grupo Parlamentario que, si esto persiste así y dichas leyes resultan aprobadas, irán nuevamente a la Corte a reclamar que sean invalidadas.

“Seguramente también lo hará el Instituto Nacional Electoral, como lo han manifestado, así como autoridades locales, municipales, y tal vez hasta los estados, porque afecta a todo mundo, francamente lo que se quiere conseguir con esto, es que sea el país de un solo hombre en la vocería”, aseveró.

Lee también: Morena propone agilizar aval al plan B

Asimismo, refirió como ejemplo que con la ley de medios de comunicación lo que termina por ocurrir es que en la práctica solo la Presidencia de la República tendrá el dinero suficiente para poder comunicar y eso afecta a la población.

“Con su ley también afecta a todos los medios de comunicación, y trae consigo una afectación importantísima porque nadie en este país puede comunicar, que no sea el Presidente. Entonces, de qué estamos hablando, de que solamente la Presidencia de la República podrá comunicar a los ciudadanos lo que pasa en el país, mientras los estados o los municipios ya no tendrán la manera o la forma material de hacerlo, porque no tendrán presupuesto, al reducirse prácticamente a cero, se convierte en .1% del presupuesto, en muchos casos esto es una cantidad ridícula para muchos municipios”, agregó.

El senador panista también dijo que esto representa el despido de personas en los 300 consejos distritales, cuando se está en vísperas de una elección que iniciará en el mes de junio.

“Se pretender llevar a cabo una elección como la que se está planteando, es apostarle al desastre, a las pugnas, apostarles a los pleitos, a una elección que se puede convertir en algo que ya en México habíamos superado, porque con el INE tenemos décadas funcionando y funcionando bien, que es perfectible, sí claro que lo es, pero me parece a mí que lo que están planteando es simplemente de un plumazo borrar todo lo que conocíamos como certidumbre electoral”, sentenció.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr