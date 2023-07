Sin presentar pruebas, el diputado federal Alejandro Robles Gómez acusó a la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, de encabezar una presunta “red financiera de ingeniería” que realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En entrevista, el legislador de Morena aseguró que el de la aspirante presidencial opositora no es un caso de éxito emprendedor, sino de corrupción política.

Dijo que Xóchitl Gálvez ha omitido información fundamental en sus declaraciones patrimoniales para ocultar que es dueña de la empresa High Tec y denunció que hay contradicciones en lo que ella declara ante el Sistema de Administración Tributaria y los contratos que se han hecho públicos.

El diputado, conocido por haber declarado que la 4T va a “obradorizar” al Poder Judicial, afirmó que hay contratos que se le adjudicaron a sus empresas deben investigarse, pues ella es una persona políticamente expuesta.

“Nosotros vemos elementos importantes de que se trata muy probablemente de una red financiera de ingeniería, para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, recalcó.

-¿La está acusando de lavado de dinero?, se le preguntó.

-No, mira, fíjate que yo doy hechos. Será la Fiscalía la que determine qué tipo se actualiza, que tipo penal. Pero, a nosotros nos parece que no es un asunto de éxito emprendedor, sino me parece que es un tema de corrupción política, respondió.

El diputado Robles Gómez señaló que Xóchitl Gálvez pertenece a la “mafia azul” que encabeza Jorge Romero y recalcó que hay elementos para que la Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación y averigüe si su peculio tiene un origen lícito o no.

Dijo que ella es de las senadoras que “viene aquí a desgarrarse las vestiduras por el tema del INAI. Pero, no es transparente” y la acusó que desde que fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo inició su enriquecimiento inexplicable. “No sólo hay antinomias, hay oscuridad que tiene que esclarecerse”, subrayó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

