Acuerda PAN cerrar filas y frenar la reforma electoral

León, Gto.— La dirigencia nacional y senadores del PAN cerraron filas contra el plan B en materia electoral y contra lo que llamaron ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la plenaria de senadores panistas acordaron que la defensa de esas instituciones “es de la más alta prioridad”.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, repudió la escalada de descalificaciones en las conferencias matutinas del Presidente en contra de la ministra presidenta, Norma Piña, así como su advertencia de que no confía en la resolución que realizará la SCJN a las controversias contra su plan B de reforma electoral.

“Nos muestra de cuerpo entero un Presidente de corte autoritario, dictatorial, que llegó de la vía democrática, pero quiere mantenerse en el gobierno, a su partido, por la forma que sea”, dijo el líder panista a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

Indicó que el Mandatario sólo enfrenta, polariza “y lo que está provocando es que la elección de 2024 va a ser una elección en dos grandes polos, quienes, por la razón que sea o por el programa que clientelar que recibe o miedo a que se lo quiten, voten por ellos o quienes quieren cambiar el rumbo de México; dos grandes proyectos”, señaló.

Marko Cortés llamó a los senadores del PAN a cerrar filas y frenar el plan B electoral y también a defender al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Definió como una de las batallas más importantes que se enfrentará en la Cámara Alta, el nombramiento de 22 magistrados electorales locales y cinco de salas regionales, que debieron ser electos y se venció el plazo, porque el partido mayoritario en el gobierno “simplemente no cree en las instituciones democráticas y quiere controlarlas”.

Instó además, a que se tomen estas acciones con el bloque opositor, que incluiría al Grupo Plural, ya que se necesita mayoría calificada y con los demás grupos parlamentarios se juntan más de un tercio de votos, tal como en las acciones de inconstitucionalidad en las que se reunieron 54 firmas.

“El gobierno sólo quiere una voz, quiere controlar al INE y las elecciones, pero sé que desde el Senado seguiremos defendiendo a nuestro país, a las familias y la democracia”, señaló.

Pidió a los legisladores cuidar el proceso donde el Senado nombrará en los próximos meses a varios magistrados electorales en las salas de las cinco circunscripciones del país y dos de la Sala Superior.

“Así como el INE no se toca, será nuestra más alta prioridad cuidar el proceso de elección de los magistrados electorales “, subrayó Marko Cortés.

Al iniciar la reunión, a la cual no asistieron los gobernadores panistas que aspiran a la candidatura, la senadora Lily Téllez reiteró su intención de participar en el proceso interno y presumió que es quien está mejor posicionada en las encuestas.

Finalmente, encomendó a los senadores a estar pendientes de los nombramientos de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), “porque al Presidente no le gusta la transparencia, no cree en los institutos, no cree en contrapesos, y por eso el grupo mayoritario no quiere nombrar a los nuevos comisionados, porque le es muy incómodo”, señaló.