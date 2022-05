Abre Sedena contratación para integrar empresa Olmeca- Maya, Mexica

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió el proceso de contratación de civiles y militares en situación de retiro interesados en formar parte de la paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V, que administrará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y el Tren Transístmico, tres de las obras más importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia al mando del general, Luis Cresencio Sandoval González, ofrece a personal profesional y de mano de obra calificada vacantes en las áreas de Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Fiscalización, Jurídica (litigación, derechoconsultivo y corporativo), Negocios y Mercadotecnia, Planeación Estratégica, Comunicación, Logística, Tecnologías de la información y Comunicaciones, Transparencia, Actuaría, Transporte ferroviario y aeroportuario, Control aéreo y ferroviario, Ingeniería mecánica, eléctrica y electronica e industrial.

Además de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber concluido los estudios correspondientes a nivel licenciatura, mediante la presentación del título y cédula correspondientes, la Sedena solicita a los interesados no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público no estar sujeto a proceso penal.

Asimismo, no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.

"No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso".

Indicó que lo interesados podrán llamar a los teléfonos 55-2122-1310 Ext. 6150 ó al 55-1553-4333, enviar su solicitud al correo electrónico: [email protected] o acudir a las instalaciones del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios

Auxiliares, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., ubicado en el Campo Militar No. 1-A, “General Álvaro Obregón”, en Naucalpan, Estado de México, ingresando por la puerta No. 8.