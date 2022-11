A 3 días de la marcha en defensa del INE, AMLO acusa que hay “intelectuales orgánicos” que avalaron fraudes electorales

A tres días de la marcha en defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay “intelectuales orgánicos” que avalaron fraudes electorales, pero que ahora se disfrazan de demócratas y eso es un acto de cretinismo.

“Qué creen que la gente no se da cuenta de que pueden engañar a la gente, cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos, en el 2006, ahora se disfraza de demócratas. No, no, eso sí, es una vergüenza, es un acto de cretinismo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que por eso es importante termina de limpiar, de purificar la vida pública del país porque el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría.

“Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora, son los que quieren regresar por sus fueros, nosotros también queremos que regresen, pero lo que se robaron”.

Las críticas del presidente López Obrador se dan en el contexto luego de que las organizaciones que convocan a la marcha del próximo domingo denominada "Al INE no se Toca" informaron que la ruta será del monumento del Ángel de la Independencia al de la Revolución, ya no al Hemiciclo a Juárez, así el único orador será José Woldenberg, primer consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Como opositor, el Mandatario ha criticado a Woldenberg y a otros intelectuales porque, en su opinión, quienes presumieron de ser democráticas, liberales, se mantuvieron en silencio sobre el “fraude electoral de 2006”, porque no son en realidad demócratas.

“Yo estoy consciente de que no les agrada lo nuestro, tenemos posturas distintas, pero ellos, como buenos ciudadanos, como intelectuales, escritores, verdaderamente independientes, con apego a la realidad, en defensa de la democracia, tuvieron que haber expresado su inconformidad ante el fraude del 2006 para imponer a Calderón y lo mismo con los medios de información que fueron cómplices”, ha señalado.

