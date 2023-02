1.2 toneladas de aletas de tiburón secas, provenientes de México, son decomisadas en Aeropuerto de Hong Kong

Más de 1.2 toneladas de aletas de tiburón secas, provenientes de México, fueron decomisadas por autoridades de Hong Kong.

De acuerdo con información de Aduanas de aquel país, el decomiso de las aletas de tiburón secas, que tienen un valor de 40 millones de dólares (dolar hongkonés), se realizó el pasado 17 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

A través de la evaluación de riesgos, los funcionarios de aduanas inspeccionaron un envío aéreo que llegaba a Hong Kong desde México y encontraron en su interior un lote de aletas de tiburón.

Las leyes de Hong Kong castigan la importación o exportación de especies en peligro de extinción con multa máxima de 10 millones de dólares (moneda de Hong Kong) y prisión de 10 años.



#HongKong Customs seizes more than 1.2 tonnes of dried #shark fins from #Mexicohttps://t.co/A68V6yWCUL#illegalwildifetrade pic.twitter.com/w9yrvO2QG1

— Environmental Investigation Agency (@EIA_News) February 20, 2023