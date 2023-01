Youtuber que desarrolló hasta 15 personalidades anuncia que se someterá a suicidio asistido

Una Youtuber francesa que desde hace tres años ha compartido cómo es vivir con trastorno de personalidad anunció que se someterá a suicidio asistido. “Estoy muy cansada”.

Lily, conocida en YouTube como Olympe, tiene 23 años y sufre de trastorno de identidad disociativo (TID) y trastorno de déficit de atención (TDAH). Ha desarrollado hasta 15 personalidades.

En 2020 abrió su canal de YouTube, "Le Journal d’Olympe" (el diario de Olympe). Allí ha compartido cada día sus estados de ánimo y su difícil situación. El canal cuenta ya con más de 250 mil suscriptores.

Sin embargo, hace unos días anunció su decisión de poner fin a su sufrimiento a través del suicidio asistido, por lo cual viajará a Bélgica, donde se permite esta práctica en caso de enfermedad mental, a fines de este año.

“Es mi vida, es una decisión difícil que he tenido que tomar”, explicó la joven en su canal. “Aunque soy una persona muy resistente, tengo mis límites, como cualquier humano, y mis límites han sido llevados al límite durante años. Estoy muy cansada y no le estoy diciendo a nadie que esta es la solución [el suicidio asistido]. No le deseo a nadie en esta tierra que tenga un solo día para pensar en ello”.

Lily pidió respeto por su decisión no sólo en YouTube, sino en su cuenta de Instagram. Agradeció las muestras de apoyo, pero aseguró que no cambiará de opinión.

“Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin. Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar”, insistió.

Abuso y bullying

De acuerdo con el diario español El Mundo, los trastornos de Lily vienen de una infancia difícil, marcada por la violación reiterada que sufrió a manos de un familiar. Siendo adolescente, sus padres la abandonaron y estuvo en más de 20 casas de acogida, hasta que cumplió la mayoría de edad. En la escuela, Lily fue víctima de bullying e incluso desarrolló bulimia.

Sus comentarios en YouTube han recibido muy buenos comentarios de personas que aseguran que Lily se convirtió en un ejemplo y que sirvió a muchos a ser diagnosticado. Pero para ella, eso no basta.

“He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás”.

Lily contó que especialistas en Francia la diagnosticaron y que han definido 15 personalidades distintas en ella, pero sus sospechas es que podrían ser “hasta 40”.

En su cuenta de Instagram, Lily, quien advierte que todos los comentarios son recibidos, siempre y cuando haya respeto, lamentó que así como ha recibido muestras de apoyo, también ha recibido comentarios de odio. “Hace un tiempo una youtuber americana se suicidó y de repente tenía un montón de fans mientras la acosaban en las redes…. Y no. Los hashtags de ‘Yo soy el Olimpo’ y los emojis de palomas en mi zona de comentarios no me harán cambiar de opinión”, aseveró.

En su cuenta de Instagram, ha compartido que se encuentra actualmente de viaje en Tailandia. “Siempre sonriendo, siempre intentando”, comentó en uno de sus últimos posteos.

De acuerdo con el manual especializado de medicina Merck, el trastorno de identidad disociativo (TID). Los principales síntomas de este trastorno son: “Incapacidad para recordar acontecimientos diarios, información personal importante y/o eventos traumáticos o estresantes, todo lo cual no se perdería normalmente con el olvido ordinario”.

