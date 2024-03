La princesa de Gales, Kate, anunció el viernes que padece cáncer y que comenzó un tratamiento de quimioterapia, tras dos meses de conjeturas sobre su salud tras ser sometida a una misteriosa operación "abdominal".

En un mensaje de video difundido por el Palacio de Kensington, Kate reveló lo que les había dicho a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

"Como pueden imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis, de una manera que sea apropiada para ellos y para asegurarles que voy a estar bien".

Indicó: "Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar: en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes, significan mucho para ambos.

"Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo.

"En este momento, también pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

Familia real británica. Fuente: Instagram @theroyalfamily

El rey Carlos III se dijo "orgulloso de la valentía" de su nuera.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, deseó una recuperación "completa y rápida" a la princesa.

"Sé que hablo por todo el país deseándole una recuperación completa y rápida y deseo verla de vuelta cuando esté pronta", dijo el jefe del gobierno conservador en un comunicado.

Tras la cirugía abdominal

Kate fue sometida el 16 de enero a una operación abdominal en la London Clinic, donde permaneció hospitalizada durante 10 días.

El Palacio de Kensington, que se ocupa de la comunicación de los príncipes de Gales, no proporcionó en aquella ocasión detalles de la intervención e insistió en que Kate quería que "su información médica personal se mantuviera en un ámbito privado".

Kensington había indicado, en el momento de la hospitalización, que Kate no volvería a ocuparse de sus obligaciones oficiales ligadas al cargo antes de finales de marzo.

Pero la larga ausencia de la princesa, una de las mujeres más fotografiadas del planeta, dio lugar a todo tipo de rumores sobre su estado de salud.

Las conjeturas se dispararon cuando el 10 de marzo Kate tuvo que pedir disculpas por haber manipulado una foto familiar, la primera oficial desde su operación.

Esa imagen, coincidente con el día de la madre en Reino Unido, buscaba infundir tranquilidad, pero acabó creando más confusión y alarma e incrementó la presión sobre la monarquía.

Poco antes de aquella foto familiar, el Ministerio de Defensa británico había indicado, el 5 de marzo, que Kate volvería a la actividad pública en un desfile militar solamente el 8 de junio.

La información, que no había sido confirmada por los servicios de información de la realeza, fue retirada horas después del portal internet del ministerio.

La última aparición pública de Kate se remontaba a la misa navideña de la familia real en Sandringham, en el este de Inglaterra.

