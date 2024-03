Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia, reveló la Princesa de Gales este viernes.

Se enteró de su diagnóstico después de someterse a una “cirugía abdominal mayo” en enero en la Clínica de Londres, indicó. “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate en una declaración grabada en video.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", añadió la madre de tres hijos.

La princesa no reveló contra qué tipo de cáncer está luchando.

Especulaciones y teorías de conspiración ante ausencia de Kate Middleton

Han sido semanas de especulaciones sobre la salud de la Princesa de Gales después de que los detalles de su cirugía se mantuvieran inicialmente en secreto.

En su ausencia de la vida pública, surgieron raíces varias teorías de conspiración, y sólo se intensificaron después de que Kate publicara una imagen muy editada del Día de la Madre en el Reino Unido.

La princesa Kate Middleton con sus hijos George (atrás), Charlotte y Louis, en una foto que difundió la familia por el Día de las Madres. FOTO: INSTAGRAM

Rey Carlos III, suegro de Kate, también padece cáncer

Su diagnóstico se produce pocos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, revelara que él también estaba luchando contra el cáncer.

La reina Camila dijo el jueves que su esposo, el rey Carlos III, sometido a tratamiento oncológico, "está muy bien", durante un compromiso oficial en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

La reina, que ha asumido buena parte de los compromisos de la monarquía ante la convalecencia de Carlos III y también de la princesa de Gales, llegó el miércoles a Belfast, donde no había estado desde mayo de 2023, cuando la pareja hizo una visita después de la coronación.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila salen de la Clínica de Londres en el centro de Londres, el 29 de enero de 2024, después de que el monarca recibiera tratamiento por un agrandamiento de la próstata. Foto: AP

El monarca, de 75 años, está apartado de los actos públicos -aunque mantiene sus labores de despacho- desde que el 6 de febrero se anunció que había sido diagnosticado con cáncer tras ser operado de una próstata agrandada a finales de enero.

