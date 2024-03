Todas las veces que Kate Middleton ha sido noticia

Kate Middleton parece traer vuelta loca a la casa real británica, pues ante su ausencia en público y los medios, así como los últimos hechos suscitados en torno a ella, como la supuesta foto editada donde aparece junto a sus hijos, tomada por el príncipe William con motivo del pasado Día de las Madres en Reino Unido, el público y la prensa siguen especulando sobre su paradero y estado de salud.

No es la primera vez que la princesa de Gales se convierte en noticia de ocho columnas, pero nada se compara con el revuelo que ha levantado ahora, desde que se anunció que estaría fuera del ojo público hasta después de Pascua, como parte de la recuperación de la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero y de la que nadie sabía.

En lo que esperamos para ver nuevamente a Kate cumplir con sus funciones y así acallar rumores, les comparto otras ocasiones en las que la esposa del príncipe William ha protagonizado algún escándalo.

Rose Hanbury, amiga de Kate y supuesta amante de William

Mientras Kate está ausente ha resurgido el nombre de Rose Hanbury, quien es o era su amiga, y a quien se señala como supuesta amante de William.

Rose está casada con David Rocksavage, séptimo marqués de Cholmondeley y tiene una conexión directa con los príncipes de Gales y con los Windsor. En 2019 tomó protagonismo, pues la prensa británica insinuó que era amante del príncipe; en ese momento, Kate estaba embarazada de su tercer hijo, el príncipe Louis. La noticia fue acompañada con una serie de imágenes tomadas el Día de San Valentín, cenando juntos. Las imágenes se eliminaron días después de publicarse, de todos los sitios en Reino Unido.

Las especulaciones sobre la supuesta infidelidad fueron aparentemente confirmadas, cuando Kate solicitó a la reina, previo a un compromiso donde los Windsor eran anfitriones, que sentara a Rose lo más lejos posible de William. La reina Isabel II, según personal del Palacio, accedió a la petición.

Desde que se publicara la felicitación de Kate con sus hijos por el Día de las Madres, donde aparece sin su anillo de compromiso, aumentaron los rumores sobre una crisis matrimonial, señalando a Rose como la tercera en discordia. Además existe la teoría de que Rose está embarazada de William, por lo que Kate está fuera del ojo público luego de haberse enterado.

Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley y cercana a la familia real británica. FOTO: ESPECIAL

Los crueles apodos

Antes de convertirse en esposa del heredero al trono británico, Kate mantuvo un noviazgo con William por 10 largos años, que incluye dos separaciones durante este periodo.

Justo fue esta etapa de perseverancia por parte de ella lo que hizo que la prensa la apodara como “Waity Katie”, haciendo referencia al verbo wait, que significa esperar, que fue lo que tuvo que hacer por una década hasta que finalmente William se animó a proponerle matrimonio, dándole el anillo que fuera de su madre, la princesa Diana, conformado por un zafiro de 12 quilates rodeado de 14 diamantes.

Otro apodo que tuvo Kate en la universidad y que le fue puesto por los amigos de William, sin que él supiera, fue el de “Doors to manual”, que es la expresión que usan los sobrecargos al arribar a algún lugar, y que usaban entre ellos de manera despectiva por la profesión de la madre de Kate, Carole, quien fue tripulante de vuelo antes de convertirse en empresaria, pues el círculo del príncipe estaba conformado por adolescentes aristócratas que solían ser muy discriminadores.

Kate Middleton, la Princesa de Gales, una de las figuras más destacadas durante la coronación del rey Carlos III ODD ANDERSEN - AFP

Los embarazos complicados

Tras protagonizar una boda de ensueño y disfrutar de su matrimonio, Kate y William decidieron formar familia. Fue así como a finales de 2012 le escribieron a la cigüeña. La noticia de su embarazo llenó de alegría a los Windsor, a la familia Middleton y a todos los ingleses que esperaban ansiosos la llegada del primogénito de la pareja, tercero en la línea de sucesión.

Pero todo cambió cuando en los primeros meses de gestación, Kate tuvo que cancelar sus compromisos oficiales e internarse en el hospital, pues sufría de constantes náuseas matutinas que podían poner en peligro su vida y la de su bebé. Así nos enteramos de que la entonces duquesa de Cambridge padecía de hiperémesis gravídica, por lo que tuvo que pasar algunos días bajo supervisión médica internada en el hospital donde la monitoreaban.

Para su segundo y tercer embarazo, la historia se repitió, por lo que nuevamente tuvo que ser ingresada en el hospital hasta que desaparecieron los síntomas y su salud y la de sus bebés ya no corriera peligro.

Kate Middleton, duquesa de Gales, con su esposo, el príncipe Guillermo, con su familia. FOTO: Instagram

Los pleitos con Meghan

Con la llegada de Meghan Markle a la vida del príncipe Harry, hermano menor del heredero al trono de Reino Unido, todo parecía indicar que se tendría a dos súper parejas como modelo a seguir: William y Kate más Harry y Meghan. Pero todo quedó en una utopía cuando se comenzaron a revelar algunos roces que existían entre concuñas y entre los propios hermanos.

Uno de los escándalos que protagonizaron ambas mujeres fue cuando se dijo, en un principio, que Kate había hecho llorar a Meghan días antes de su enlace con el príncipe Harry (¿O Meghan a Kate?) supuestamente por un incidente relacionado con los vestidos que llevarían los pajes durante la ceremonia, entre ellas, Charlotte, hija de los príncipes de Gales.

Tres años después del incidente, ya fuera de la familia real, Meghan y Harry concedieron una entrevista a Oprah Winfrey; a pregunta expresa de si era cierto que había hecho llorar a Kate, Meghan negó los hechos y contó su verdad: “Fue al revés. Ella me hizo llorar a mí, estaba molesta. Después se disculpó y me regaló unas flores. Todos en la institución sabían que no era cierto, que era Kate quien me había hecho llorar a mí”.

Luego de la bomba que lanzó Meghan, varias fuentes salieron en defensa de Kate, entre ellas, la presentadora de televisión Kirstie Allsopp, quien reveló al diario Telegraph que la historia original no había sido por los vestidos, sino por el mal comportamiento de Meghan con el personal de servicio.

Harry y Meghan Markle. Fuente: twitter @ShowmundialShow

Los familiares incómodos de Kate

Desde que se confirmó el compromiso de Kate con el príncipe William, la prensa aprovechó la situación para adentrarse en la vida privada de la entonces futura princesa. Fue así como su familia directa pasó a ser el principal objetivo del cual echar mano para conocer el origen y entorno de Middleton.

Todo iba bien hasta que una semana previa del enlace, se filtraron unas imágenes de James, hermano de Kate, donde aparece desnudo y otra, vestido de mujer, que según se confirmó después, le habían sido tomadas en 2008. Por supuesto, las fotografías dieron la vuelta al mundo y la pobre de Kate vio momentáneamente opacada su boda por dicho escándalo.

Para el día de la boda, Pippa, hermana de Kate, compartió protagonismo junto con su hermana recién casada, pues atrajo las miradas cuando apareció en el cortejo luciendo un vestido blanco, color exclusivo de las novias, que enmarcaba su silueta.

Besos de Gurú, XOXO