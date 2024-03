Londres.- El estado de la princesa de Gales, Kate Middleton, ha sido objeto de numerosas conjeturas y teorías de la conspiración en los últimos dos meses, desde que se hiciera público su ingreso en un hospital de Londres, The London Clinic, para someterse a una "operación abdominal" el pasado 16 de enero, que la ha mantenido apartada de los compromisos públicos.

Estas son las principales fechas de la espiral de noticias confirmadas y rumores sin fundamento desde que fue operada.

16 de enero

Kate es ingresada en The London Clinic para someterse a una "cirugía abdominal" planificada, de la que no se desvelan detalles y tras la que permanece hospitalizada casi dos semanas. El Palacio de Kensington indica que no se revelarán los datos médicos de la princesa por deseo de ésta pero aclara entonces que su dolencia no es un cáncer.

29 de enero

Kate recibe el alta hospitalaria y regresa a su domicilio en Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, para proseguir con su recuperación, aunque no se espera que retome los actos públicos hasta, al menos, después de la Semana Santa.

10 de marzo

Kate divulga una fotografía familiar en la que aparece ella junto con sus hijos Jorge, Carlota y Luis, tomada por su esposo, William, con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido. Ciertas incongruencias en la imagen hacen que agencias gráficas internacionales adopten la inusual decisión de retirar la foto de sus servicios al considerar que esta ha sido manipulada.

11 de marzo

La esposa del heredero al trono británico, William, pide "disculpas" por la "confusión" generada después de que retocara la foto familiar, la primera difundida por el Palacio de Kensington desde su operación abdominal. Esa imagen retocada disparó, además, todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud, al no haber sido vista desde su cirugía. Ese mismo día, tras las disculpas de Kate, el príncipe William y su esposa son fotografiados saliendo juntos en coche de su residencia en Windsor.

18 de marzo

El tabloide 'The Sun' divulga un video con las primeras supuestas imágenes grabadas de la princesa Kate tras su operación el pasado enero. Según testigos que cita el periódico, la princesa de Gales fue vista en público el fin de semana -16 y 17 de marzo- por primera vez desde su cirugía junto con su esposo, William, con aspecto "feliz, relajada y saludable".

20 de marzo

El director de la clínica de Londres donde la princesa de Gales fue operada, Al Russell, asegura que se tomarán "todas las medidas" para investigar cualquier acceso a expedientes de pacientes, tras revelarse que al menos tres miembros del personal del hospital intentaron acceder al hospital médico de Catalina.

22 de marzo

Kate revela en un vídeo que pruebas posteriores a su operación hallaron que "había habido un cáncer" -sin especificar el tipo- y que se está sometiendo ya a un tratamiento de "quimioterapia preventiva".

