¿Qué es una cirugía abdominal mayor, a la que se sometió Kate Middleton previo a diagnóstico de cáncer?

La mañana de este 22 de marzo, Kate Middleton, Princesa de Gales, anunció que fue diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

Por medio de un video difundido por la cuenta @KensingtonRoyal en la plataforma X, la Princesa detalló que su diagnóstico fue derivado de una “cirugía abdominal mayor” en enero en la Clínica de Londres.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate.

Asimismo, reveló que está recibiendo quimioterapia preventiva. “Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

¿Qué es la cirugía abdominal mayor, a la que se sometió Kate Middleton?

De acuerdo con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la cirugía mayor se ocupa de las operaciones más complejas, es decir, aquellas con más riesgo de presentar complicaciones.

En ella, el cirujano accede a la cavidad abdominal para intervenir los órganos que se encuentran en ella: colon, estómago, esófago, páncreas, hígado, riñón, vejiga, útero, etc.

“El equipo de profesionales que le atiende programará una serie de cuidados que le preparan, tanto física como emocionalmente, para afrontar la operación, previenen complicaciones y reducen el tiempo de permanencia en el hospital”, se lee en el texto.

¿Cuál es el tratamiento tras la cirugía abdominal mayor?

Por su parte, el sitio de salud detalló: "Controlar el dolor es importante para su recuperación. No debe aguantar el dolor, ya que ello puede provocar complicaciones y retrasar su recuperación. Por lo general, si siente menos dolor puede comenzar a caminar y recuperar fuerzas más rápidamente".

"Las primeras 24 horas tras la operación son las más dolorosas. Después, este dolor irá disminuyendo progresivamente. El dolor se trata con una serie de calmantes que se ponen a un ritmo fijo cada 6 u 8 horas y un calmante denominado 'de rescate' que se proporcionará en los momentos en los que se solicite. Estos fármacos le serán administrados, durante las primeras 24 – 48 horas, por vía intravenosa (gotero) y después por vía oral (pastillas). El personal de enfermería controlará su nivel de dolor e irá ajustando el tratamiento prescrito en función del mismo", concluyó.

