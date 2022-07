El pasado viernes, 1 de julio, en una carretera en Florida, Estados Unidos, quedó grabado el atemorizante instante en que cayó un rayo sobre un carro en movimiento. El video ya le ha dado la vuelta al mundo y se ha vuelto viral debido a lo impresionante del destello de luz.

Michaelle May Whalen se encontraba manejando a unos metros del vehículo de su esposo, quien iba al frente de ella. Tan sólo quería grabar la inclemente tormenta que se podía divisar en el cielo, pero terminó registrando el instante en el que el relámpago impactó sobre el metal del carro de su marido.

En el audiovisual se puede apreciar como el rayo golpea contra el piso de asfalto y luego atraviesa la carrocería. Posteriormente, sale una nube negra con bordes amarillos del punto de impacto.



A woman captured this insane video of lightning hitting her husband's truck in front of her. @islivingston explains why no one was harmed and the strike appears in zigzags and loops near the end: https://t.co/F8lNQUVrND pic.twitter.com/wv6MVjPgC0

— Capital Weather Gang (@capitalweather) July 7, 2022