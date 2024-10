INCÊNDIO NO SHOPPING 25

no Brás em São Paulo.



O QUE SE SABE:

- Começou as 6h20,

- Não tinha bombeiro civil na madrugada

- Não temos vítimas até agora,

- Licença estava vencida desde agosto

- Shopping foi completamente destruído, mais dr 300 lojas.

