Once personas fueron trasladadas de urgencia al hospital este martes después de experimentar "turbulencias severas" antes de aterrizar de manera segura en Atlanta, Georgia, según Delta Air Lines. Los pasajeros iban en un vuelo de Italia, que debería haber despegado de Milán a las 11:45 a. m. CEST, pero no despegó hasta las 2:37 p. m. y debería haber aterrizado en Atlanta a las 4 p. m. EST, pero no llegó hasta las 6:54 p. m.

Algunos pasajeros le dijeron a FOX 5 que fueron testigos de cómo dos asistentes de vuelo chocaron contra el techo por las turbulencias.

Según la aerolínea, 10 azafatas y cuatro pilotos estaban a bordo junto con 151 pasajeros. De acuerdo con Delta, las 11 personas heridas eran una mezcla de pasajeros y tripulantes, mencionó Atlanta News First.

Un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que la tripulación informó de la turbulencia a unas 40 millas (64.3 kilómetros) al noreste del aeropuerto. Los registros de vuelo muestran que el Airbus A350 despegó más tarde de lo previsto. La FAA aseguró que el vuelo aterrizó de manera segura y agregó que está investigando el incidente.

Según un portavoz del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, ninguna de las lesiones ponía en peligro la vida.

Los agentes de Delta ahora están brindando alojamiento, comida y cambios de reserva a los clientes que no resultaron heridos, según un comunicado de la aerolínea: "Nuestra prioridad es cuidar de nuestros clientes y tripulación que sufrieron lesiones", dijo Delta. "Agradecemos a los socorristas que acudieron al avión para brindar atención médica y que están transportando a los heridos al hospital".

Una pareja dijo que todos los pasajeros fueron mantenidos a bordo durante dos horas más mientras se atendía a los heridos. "Parecía que había unas 12 personas con graves heridas en la cabeza. Varios asistentes de vuelo también. Un montón de sangre y horror", dijo. "Estamos tan asustados que alquilamos un coche y nos dirigimos a nuestro destino final".

