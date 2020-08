Trump siembra temores sobre "matones" y "anarquistas" por protestas en Washington

Londonderry.- Tras aceptar el jueves la nominación del Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que él era lo único que se interponía entre "la democracia y la mafia", mientras arremetía contra los manifestantes que abordaron a sus partidarios cuando salían de la Casa Blanca la noche anterior.

Sembrando temor sobre las implicaciones de una victoria de Joe Biden entre los votantes, Trump celebró un mitin en New Hampshire el viernes por la noche.

Trump abrió su manifestación con una perorata contra los manifestantes que se enfrentaron a quienes salían de su discurso de la convención en el jardín sur de la Casa Blanca. Algunos invitados al evento político, incluido el senador de Kentucky Rand Paul, necesitaron ser escoltados por agentes a un lugar seguro al salir de los terrenos de la Casa Blanca.

"Salió un grupo de matones", dijo Trump, criticando a la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, por no hacer más para proteger a sus partidarios. “Desquiciada, rabia maníaca. Deberías ver anoche en Washington, fue una desgracia ".

Trump dijo que ordenó al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que estudiara cómo llamar a la Guardia Nacional a la capital del país. El mandatario ordenó previamente que las tropas federales fueran al Distrito en mayo en medio de protestas por el asesinato de George Floyd bajo la custodia de la policía de Minneapolis.

"Se supone que no debemos entrar a menos que lo llamemos insurrección, y esa es una gran declaración", dijo Trump. “Pero sabes lo que vamos a hacer. ... Tendremos que mirarlo porque no vamos a permitir que eso le pase a la gente que va a la Casa Blanca para celebrar nuestro país ”.

Trump dijo que los manifestantes eran "anarquistas", y agregó: "Sólo están buscando problemas. No tiene nada que ver con George Floyd. No tiene nada que ver con nada. Ni siquiera saben quién es George Floyd ".

"Los agitadores pasarán de los disturbios en las calles a dirigir los pasillos del gobierno", agregó, y dijo que los votantes deben apoyarlo para "salvar la democracia de la mafia".

"Nadie estará seguro en la Ámerica de Biden", agregó.

Hablando en New Hampshire, un estado que perdió en 2016 por menos de 2 mil votos y es una de las mejores oportunidades para él en 2020, repitió las acusaciones infundadas de que miles de votantes fueron trasladados al estado desde el vecino Massachusetts hace cuatro años.

Trump también lanzó un nuevo ataque contra la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, especulando sobre la posibilidad de que ella pudiera asumir la presidencia de manos de Biden, de 78 años. “Sabes que también quiero ver a la primera mujer presidenta, pero no quiero ver a una mujer presidenta ocupar ese puesto de la forma en que lo haría, y no es competente”, dijo Trump. "Ella no es competente".

Sugirió a su propia hija, la asesora principal de la Casa Blanca, Ivanka Trump, como ocupante más adecuada para la Oficina Oval.

Trump salió de la Casa Blanca en una caravana el viernes, mientras las calles estaban repletas de manifestantes que participaban en una conmemoración de la Marcha de 1963 en Washington por el Empleo y la Libertad. La caravana llegó a Joint Base Andrews sin incidentes. Grupos aislados de manifestantes en las esquinas de las calles hicieron sentir su presencia a través de gestos dirigidos a la caravana.

agv