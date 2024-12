El ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que impondrá aranceles a los aliados, amenazó en salirse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y dijo que “no habrá carnicería” en Estados Unidos, subrayando que quiere ser el “presidente de la unidad”.

En entrevista con Meet the Press, de la cadena estadounidense NBC News, realizada el viernes, pero difundida hoy, Trump dijo a la periodista Kristen Welker que cumplirá su promesa electoral de imponer aranceles a las importaciones de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Cuando Welker le preguntó si podía “garantizar que las familias estadounidenses no pagarán más” como resultado de su plan, Trump admitió: “No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana”.

Trump ha dicho que impondrá aranceles del 25% a México y Canadá hasta que hagan “más” para detener el flujo de migrantes y de drogas a Estados Unidos. También anunció que aumentará los aranceles a China por no hacer lo suficiente, consideró, para evitar el flujo de precursores de fentanilo a México.

Además del tema migratorio, en el que defendió sus planes de deportación masiva, Trump abundó en sus ideas sobre la política exterior.

Por ejemplo, señaló que consideraría “absolutamente” abandonar la OTAN si Estados Unidos no recibe un “trato justo” y sus aliados no “pagan sus cuentas”. “Tienen que pagar sus cuentas”, dijo Trump.

Sobre Ucrania, Trump dijo que está tratando activamente de poner fin a la guerra, “si podemos”. Explicó que Ucrania puede “posiblemente” esperar que no recibirá tanta ayuda militar de parte de Estados Unidos cuando el magnate asuma la presidencia estadounidense, el 20 de enero.

Trump, quien se reunió con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante su viaje a París para la reinauguración de la catedral de Notre Dame, posteó también en su red Truth Social que Moscú y Kiev han perdido ambos cientos de miles de soldados en una guerra que “nunca debería haber comenzado”.

“Debe haber un alto el fuego inmediato y deben comenzar las negociaciones. Se están desperdiciando demasiadas vidas innecesariamente, demasiadas familias están siendo destruidas”, dijo, mientras instaba al presidente ruso Vladímir Putin, a actuar para poner fin a los combates.

Ante el temor de que su regreso a la presidencia se convierta en una “carnicería”, centrándose en vengarse de sus rivales políticos, Trump manifestó en la entrevista con NBC News que “no habrá carnicería” y que quienes no votaron por él pueden esperar los trate “tan bien como he tratado a los más grandes simpatizantes de MAGA”, en alusión a su movimiento Make America Great Again.

“No quiero volver al pasado”, indicó en tono conciliador. Eso sí, se comprometió a otorgar indultos, en el primer día de su presidencia, para manifestantes acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, señalando que “han vivido un infierno”.

Trump, quien se mantuvo en su afirmación de que ganó las elecciones de 2020, pese a no tener pruebas de ello, fue cuestionado sobre por qué entonces cree que los demócratas no le robaron las elecciones de 2024, pese a que controlan la Casa Blanca. "Porque creo que eran demasiado grandes para amañarlas", respondió.

Aseguró que trabajará para ampliar los recortes fiscales aprobados en su primer mandato, que no tratará de imponer restricciones a las píldoras abortivas y que no aumentará la edad de programas gubernamentales como la Seguridad Social y Medicare ni hará recortes en ellos como parte de los esfuerzos de reducción del gasto liderados por Elon Musk y Vivek Ramaswamy.

