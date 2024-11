El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que allegados a Donald Trump, exmandatario y ganador de las presidenciales estadounidenses, iniciaron conversaciones con sus ministros para “copiar el modelo” de su administración, en el marco del Meta Day que se lleva adelante en el Palacio Libertad, ex CCK.

“En Estados Unidos ya se dieron cuenta y nos están copiando el modelo”, señaló. Aseguró que el magnate empresario, Elon Musk, se comunicó con su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“De hecho Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense”, dijo.

Lee también Trump elige a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional; será clave en inmigración y deportaciones

Milei señaló a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien coordina la Marca País, y bromeó: “El ´afuera´ y la motosierra son productos de exportación y parte de la marca país. Jefe, hacéte cargo”.

“Por sugerencia de Elon Musk, quien me ha dado su total y completo respaldo, crearé una Comisión de Eficiencia Gubernamental, encargada de realizar una auditoría financiera y de desempeño de todo el Gobierno Federal para hacer recomendaciones para drásticas reformas“, adelantó Trump durante su campaña. “Debemos hacerlo, no podemos seguir de esta manera. Y Elon, como no está muy ocupado, aceptó encabezar este grupo de trabajo”, aseguró.

Sturzenegger dijo el lunes al medio Radio Mitre que aún no había hablado con el dueño de X.

Dice Milei que Trump le está copiando el modelo de Gobierno.

Trump metiendo medidas proteccionistas para fortalecer la industria nacional 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/9ojTJGMe8V — Pablo Macias (@Pablitomaciasok) November 12, 2024

Lee también Trump nombra a Pete Hegseth como secretario de Defensa; es presentador de Fox News

Sturzenegger es partidario de eliminar numerosas resoluciones, decretos y leyes que regulan diversos sectores de la economía argentina, desde los alquileres de viviendas hasta la medicina prepaga, que a su juicio frenan el desarrollo de la economía e impiden las inversiones.

Entre las competencias que tiene a su cargo, destaca “la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional”, señala el decreto de su nombramiento.

Este martes, Trump cumplió su promesa de poner al hombre más rico del mundo, Elon Musk, a la cabeza de un departamento que definió como el encargado de la “eficiencia gubernamental”.

Lee también Trump desgina a Elon Musk al frente del “Departamento de Eficiencia Gubernamental”; buscará eliminar regulaciones excesivas

El propietario de Tesla y SpaceX, muy activo en la campaña del magnate dando mítines y a golpe de talonario, dirigirá esta dependencia junto al empresario Vivek Ramaswamy, candidato malogrado en las primarias republicanas.

“Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales”, afirmó Trump en un comunicado.

“Como no es una agencia gubernamental propiamente dicha, no está claro cómo funcionará la organización. Podría estar sujeta a la Ley del Comité Asesor Federal, que dicta cómo deben operar y rendir cuentas al público los grupos externos que asesoran al gobierno”, dijo AP.

Lee también Milei dice que EU le “copia el modelo” a Argentina en economía; revela que Elon Musk está interesado en su plan de gobierno

“En general, a los empleados federales se les exige que revelen sus activos y sus relaciones con el gobierno para evitar posibles conflictos de intereses y que se deshagan de participaciones significativas relacionadas con su trabajo. Como Musk y Ramaswamy no serían empleados federales formales, no enfrentarían esos requisitos ni limitaciones éticas”, indicó la agencia.

“Musk sugirió en un momento que podría encontrar más de 2 billones de dólares en ahorros, casi un tercio del gasto gubernamental anual total”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm