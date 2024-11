Miami. Si es una elección justa, yo sería el primero en reconocer” los resultados, dijo este martes el expresidente Donald Trump, aunque no quedó claro qué se ajusta a esa definición.

Trump les dijo a los periodistas en Florida que no tenía previsto decirles a sus partidarios que se abstuvieran de recurrir a la violencia en caso de perder.

Lee también Elecciones Estados Unidos 2024: ¿el último insulto de la elección?; Vance llama basura a Kamala

“No tengo que decírselo”, porque “no son gente violenta”, aseguró el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

“Y desde luego no quiero violencia, pero desde luego no tengo que decírselo. Son gente estupenda. Son personas que no creen en la violencia. A diferencia de tu pregunta. Usted cree en la violencia”, respondió Trump.

Trump tenía previsto visitar una oficina de campaña cercana para dar las gracias a quienes trabajan en favor suyo.

