Tucker Carlson, excomentarista de Fox News, dice en su discurso en la convención que habló con Trump poco después del atentado que sufrió el sábado y que cree que eso cambió al expresidente. "Me puse en contacto con Trump a las pocas horas de esa noche, y lo que me dijo esa noche, acabando de recibir un disparo en la cara, no dijo ni una sola palabra sobre sí mismo", dijo Carlson.

"Sólo dijo lo asombrado que estaba y lo orgulloso que estaba de la multitud, que no corrió", continuó.

Según el presentador, "todo fue diferente después de ese momento" del tiroteo. "Esta convención es diferente, la nación es diferente, el mundo es diferente. Donald Trump es diferente". Aseguró que cuando vio a Trump levantar el puño, tras el ataque, "pensé que esto era una transformación".