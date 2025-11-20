Más Información

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Alessandra Rojo de la Vega propone fundir estatuas de Fidel Castro y el "Che" Guevara para hacerle una a Carlos Manzo

Alessandra Rojo de la Vega propone fundir estatuas de Fidel Castro y el "Che" Guevara para hacerle una a Carlos Manzo

Washington.- La Administración del presidente de Estados Unidos, , anunció este jueves que emitirá regulaciones para impedir que inmigrantes reciban las porciones reembolsables de créditos fiscales sobre la renta y que éstas podría ser aplicadas a partir 2026.

El secretario del Tesoro, , explico que la medida busca hacer "cumplir la ley e impedir que los inmigrantes indocumentados se apropien de beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses".

La medida, publicada en el sitio oficial del Tesoro, busca dejar claro que las porciones reembolsables de créditos como el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito educativo y el crédito para ahorros de retiro se consideran "beneficios públicos federales" bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA).

Lee también

Con esa interpretación, respaldada por una reciente opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, solo contribuyentes con estatus migratorio "calificado" podrán acceder a esos pagos, lo que excluirá a los indocumentados y a otros inmigrantes sin autorización legal.

El Departamento del Tesoro publicará en los próximos días el aviso de propuesta de reglamentación, que abrirá un periodo de comentarios públicos antes de la versión final para su posible aplicación en 2026.

La legislación vigente ya prohíbe a migrantes indocumentados beneficiarse de créditos fiscales como el Crédito Tributario por ingreso de Trabajo debido a que no tienen un número de Seguro Social válido para trabajar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reforma laboral 2025 así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas. Foto: Canva

Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso

Pensión IMSS: ¿Cuándo depositan el pago de diciembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Pensión IMSS: ¿Cuándo depositan el pago de diciembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX