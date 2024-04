Donald Trump, virtual candidato presidencial republicano para las elecciones de noviembre en Estados Unidos, aseguró hoy que no daría "ni 10 centavos" a México para atender las causas de la migración.

En entrevista para el programa Fox & Friends, conducido por Brian Kilmeade, Trump criticó lo que llamó "falta de respeto" que los líderes extranjeros, dijo, muestran con la administración del demócrata Joe Biden, su seguro rival en las presidenciales.

En entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS News, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se declaró dispuesto a controlar el flujo de migrantes que recorren México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero insistió en que el gobierno estadounidense debe atender las causas de fondo de la migración.

Kilmeade preguntó a Trump si era correcto que "el Presidente mexicano dicte la política estadounidense". Trump respondió que López Obrador ha ido mucho más allá. "Dijo que quiere 10 mil millones de dólares esencialmente sólo para hablar... Eso no pasaría conmigo, con el muro".

En la entrevista con 60 Minutes, López Obrador dijo también que Trump, aun si regresa a la Casa Blanca, no construiría el muro porque "sabe que no funciona" y porque "nos entendemos muy bien". También insistió en que Estados Unidos debe levantar las sanciones a Cuba y Venezuela, y mandar a los países de América Latina y el Caribe ayuda por 20 mil millones de dólares al año, además de otorgar estatus legal a los inmigrantes ilegales mexicanos en Estados Unidos. Advirtió que "el flujo de migrantes continuará" a menos que Estados Unidos atienda sus demandas, aunque también aclaró que seguirá conteniendo los flujos migratorios porque la relación con Estados Unidos es "prioritaria".

Cuando Kilmeade preguntó a Trump por qué López Obrador hace esas "exigencias" a Biden y con él no lo hizo, el republicano respondió: "Es muy simple: es falta de respeto por el presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año. Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos".

Durante el gobierno de Trump, López Obrador aceptó desplegar elementos de la Guardia Nacional, después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas. También aceptó, "por razones humanitarias", aceptar a los migrantes expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, que permite a Estados Unidos sacar migrantes del país en caso de una "amenaza para la salud". Trump decretó aplicar el título por la pandemia de Covid-19.

En la actual campaña presidencial estadounidense, la migración se ha convertido en un elemento central. Los republicanos han bloqueado incluso el presupuesto, reclamando a Biden una mayor seguridad fronteriza. Trump ha retomado sus calificativos de los migrantes como "criminales" y "violadores", e incluso ha ido más allá, asegurando que son "animales" que "envenenan la sangre de Estados Unidos", retomando así una frase de Hitler.

Critican foto de Biden maniatado

Advirtió también que habrá un "baño de sangre" en el país si pierde las elecciones contra Biden. El viernes compartió en su red Truth Social una foto del demócrata atado de pies y manos. Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo que "esa foto estaba en la parte trasera de una camioneta que viajaba por la carretera".

Sin embargo, la campaña de Biden cuestionó la publicación. "Trump incita regularmente a la violencia política y es hora de que la gente lo tome en serio; pregúntenle a los agentes de la Policía del Capitolio que fueron atacados protegiendo nuestra democracia el 6 de enero", señaló Michael Tyler, portavoz de la campaña de Biden, aludiendo al asalto a la sede del Legislativo de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, por parte de seguidores del exmandatario. *Con información de EFE

