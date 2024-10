Israel anunció este jueves que había "eliminado" al líder de Hamas, Yahya Sinwar, en una operación en Gaza, en lo que podría ser un golpe decisivo contra el movimiento islamista tras más de un año de guerra en el territorio palestino.

"El asesino en masa Yahya Sinwar, responsable de la masacre y las atrocidades del 7 de octubre, fue eliminado", afirmó el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, en un comunicado enviado a los medios.

El ejército confirmó después que "después de una búsqueda de un año, ayer (miércoles), 16 de octubre de 2024, soldados del ejército israelí eliminaron a Yahya Sinwar, líder de la organización terrorista Hamas durante una operación en el sur de la Franja de Gaza".

Hamas, en el poder en Gaza, no ha confirmado la muerte de su líder.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que "el mal sufrió un duro golpe", pero que "la guerra aún no terminó".

El presidente israelí, Isaac Herzog, urgió por su parte a lanzar una acción para liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

¿Cómo queda el liderazgo del grupo islamista?

Según el The New York Times, "esto es lo que se sabe sobre algunas de las figuras más prominentes de Hamas que se cree que todavía están vivas o cuyo destino no está claro".

Khaled Meshal: Hamas gobierna en la Franja de Gaza, pero sus principales dirigentes viven en el exilio. Durante años, el movimiento palestino tuvo su oficina política en Damasco y dio cobijo a uno de sus principales líderes, Khaled Meshal. Pero en 2012, la relación se deterioró por desacuerdos sobre el conflicto en Siria.

Procedente del movimiento de los Hermanos Musulmanes y muy implicado en la primavera árabe, Hamas apoyó a los rebeldes sirios opuestos al régimen. Furioso, el gobierno de Damasco cerró las oficinas de Hamas en suelo sirio.

Meshal es considerado uno de los fundadores del movimiento Hamas y ha sido miembro de su buró político desde su creación.

En 2021 Meshal pasó a liderar la oficina del movimiento en la diáspora.

Abdullah Barghouti: Según la BBC, "quienes lo rodeaban desconocían sus habilidades para fabricar explosivos y, tras una larga búsqueda, su intuición lo llevó hasta su primo Bilal al Barghouti, quien más tarde le pidió que se uniera a las Brigadas al Qassam por órdenes del comandante Ayman Halawa".

"Barghouti trabajó en la producción de artefactos explosivos, detonadores y sustancias tóxicas. Estableció una fábrica especial para la manufactura militar en un almacén de su ciudad". "Encarcelado en Israel, fue apodado “El príncipe de la sombra” tras escribir un libro desde el interior de la prisión titulado así, en el que habla de su vida y los detalles de las operaciones que llevó a cabo junto a otros prisioneros", indicó la cadena británica.

Mahmoud al Zahar: "Es considerado uno de los líderes más destacados de Hamas y miembro de la dirección política del movimiento".

Según la BBC, "después de que Hamas ganara las elecciones legislativas de 2005, Al-Zahar ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno del primer ministro Ismail Haniyeh hasta que el entonces presidente Mahmoud Abbas anunció la disolución del gobierno tras los acontecimientos que condujeron a la división palestina".