Tiroteo en primaria de Texas: “Vio cómo le disparaban a su amiguito en la cara”

El tiroteo ocurrido este martes en la Escuela Primaria Robb del condado de Uvalde, en Texas, cambió para siempre las vidas de los sobrevivientes de la tragedia.

Hasta esta noche el reporte es de 19 niños y dos adultos muertos, incluyendo un profesor. El agresor, un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos, de nacionalidad estadounidense, fue abatido.

Entre los sobrevivientes está el sobrino de Adolfo Hernández, que estaba en un salón de clases cerca de donde ocurrió el tiroteo.

“De hecho, fue testigo de cómo le disparaban a su amiguito en la cara”, dijo Hernández al diario The New York Times. El amigo, dijo, “recibió un disparo en la nariz y simplemente cayó, y mi sobrino quedó devastado”.

Muchas familias todavía no tienen noticias de sus hijos, sobrinos o nietos. Algunos salieron corriendo de la escuela y se refugiaron donde pudieron. Pero con el pasar de las horas, la desesperación crece. Las autoridades dijeron a las familias reunidas en el Centro Cívico, adonde fueron llevados los alumnos, que se les hará prueba de ADN, para ver si coincide con el de alguna de las víctimas.

Una de las primeras víctimas en ser identificada fue Xavier López, un niño de cuarto grado. Su madre acababa de estar con él en una ceremonia de premiación. Fue la última vez que lo vio con vida.

Otra de las víctimas fatales fue identificada como Eva Mireles, maestra de cuarto grado. Su tía emitió una declaración retomada por el medio Ksat. “Mi sobrina, Eva Mireles, quien tenía aproximadamente 17 años como maestra, junto con otro maestro y 18 niños –la cifra fue luego actualizada a 19- perdieron sus vidas en un tiroteo sin sentido. Nunca me imaginé que esto le ocurriera a mis seres queridos”.



JUST IN- First victim of the Uvalde school massacre has been identified as Eva Mireles, a 4th Grade Teacher at Robb Elementary. Photos from aunt Lydia Martinez Delgado Latest info here-> https://t.co/4u3tz7ww6f pic.twitter.com/OZkOjUnU5m — KSAT 12 (@ksatnews) May 24, 2022

NEW: Second victim and first slain student from #Uvalde has been identified by family as Xavier Lopez, a 10-year-old, a 4th grader @ksatnews: https://t.co/G2G1JWExd3 pic.twitter.com/BUkmhfUiOw — Kolten Parker (@KoltenParker) May 25, 2022



Anayeli Ruiz, reportera de la televisora KHOU, tuiteó el caso de Federico Torres, un padre que busca a su hijo de 10 años, quien se encontraba en la clase donde atacó Ramos.

“Federico Torres es uno de los muchos padres que está buscando a sus hijos aquí, en Uvalde. Me dice que su hijo de 10 años, Rogelio, estaba en la clase del profesor Retes. Y los funcionarios en el hospital y aquí en el Centro Cívico no le están dando respuestas”, tuiteó Ruiz.

“Esta es una foto del hijo de Federico. Él tuvo que someterse a una prueba de ADN y espera respuestas”.

UPDATE: This is a picture of Federico’s son. His dad tells me still no word from investigators. He says he had to submit a DNA test and is waiting for answers. @KHOU https://t.co/Rey3WA3CRy pic.twitter.com/hQt5iMyXrW — Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) May 25, 2022



Tampoco Ryan Ramírez pudo encontrar a su hija, estudiante de cuarto grado. “Nadie me dice nada”, dijo al medio KSAT. “Estoy tratando de averiguar dónde está mi bebé”.