Texas se alista ante oleada migratoria

El Paso/Nueva York.— Las ciudades fronterizas de Texas se alistaban ayer para la llegada de hasta 5 mil migrantes más al día a través de la frontera con México, una vez que concluyan las restricciones migratorias relacionadas con la pandemia en los próximos días, poniendo en marcha planes para brindar albergue de emergencia, alimentos y otros servicios básicos.

El juez del condado El Paso, Ricardo Samaniego, dijo a The Associated Press que la región, en donde se encuentra uno de los cruces fronterizos de mayor actividad en el país, estaba coordinando labores de albergue y reubicación con organizaciones no gubernamentales y con otras ciudades. También solicitó a los gobiernos estatal y federal el envío de ayuda humanitaria en un momento en que se prepara para una oleada masiva de nuevos migrantes a partir del miércoles, cuando se tiene programado el fin de la medida de salud pública Título 42.

Los pronósticos indican que las temperaturas en la región caerán por debajo del punto de congelación esta semana. El domingo fue posible ver a personas envueltas en cobertores donados por la Cruz Roja caminando cerca del aeropuerto. Oscar Leeser, alcalde de El Paso, emitió el sábado una declaración de emergencia estatal que le permite a la ciudad fronteriza acceder a recursos adicionales a niveles local y estatal para la instalación de albergues y demás ayuda urgente. Samaniego señaló que la orden llegó un día después de que las autoridades de El Paso le enviaron una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, en la que le solicitaban asistencia humanitaria para la región.

Declaró que el pedido fue de recursos para ayudar a atender y a reubicar a los migrantes recién llegados, no para que se envíen elementos de seguridad adicionales. El juez informó que no ha recibido respuesta a la solicitud y que, en caso de que la ciudad no reciba asistencia estatal pronto, planea emitir una declaratoria de emergencia para todo el condado, especificando el tipo de ayuda que se necesita en esta zona.

Abbott ha destinado miles de millones de dólares a la Operation Lone Star (Operación Estrella Solitaria), una labor sin precedentes en materia de seguridad fronteriza.

También se preparan en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió ayer ayuda a las autoridades federales ante lo que espera sea una llegada masiva de demandantes de asilo a la ciudad como consecuencia del fin de una política que ha permitido a Estados Unidos expulsar a la mayoría de personas que cruzan la frontera sur del país.