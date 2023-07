El video sexual de una pareja en el teleférico de Guayaquil, Ecuador, llevó a la empresa de transporte a tomar medidas contra sus funcionarios. Además, la joven que fue grabada se pronunció y arremetió contra quienes filtraron el material.

La pareja se movilizó en una de las cabinas y, en medio del recorrido, tuvo intimidad, pese a que eran observados por otros pasajeros del sistema. Incluso, el personal les llamó la atención por medio de un altavoz.

"Señores usuarios de la cabina 117, les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad. En la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad", dijo un funcionario. En ese instante, los jóvenes quedaron sorprendidos y notaron que había una cámara.

El video tiene fecha del 24 de junio de este 2023, pero solo en los últimos días se difundió de manera explícita en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre el proceso interno que adelantó Aerovía de Guayaquil.

"Hoy me pasó a mí, mañana quién sabe a quién"

La mujer solicitó que se detengan los múltiples comentarios que ha recibido en los últimos días.

"Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quién", dijo en una publicación de la plataforma TikTok.

La joven también reprochó a las personas que "tacharon de manera irresponsable" su imagen: "Tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales".

Además, les hizo un llamado a los internautas para que no la suplanten en redes sociales y mucho menos creen noticias falsas. "No estoy muerta. (...) Gracias a las personas que me ha brindado su apoyo total en todo este proceso que no ha sido fácil para mí y para mis familiares", sentenció en otro mensaje recogido por el diario local Extra.

Despedidos

El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del sistema de transporte, rechazó los actos "que atenten contra la moral y las buenas costumbres" y condenó también "la difusión del material audiovisual".

Por tanto, decidieron desvincular laboralmente al personal del consorcio que estuvo involucrado en la filtración del video. "Es importante resaltar que, esto se trata de un hecho aislado, que no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte", expresaron mediante un comunicado.

De hecho, la pareja grabada podría emprender acciones judiciales por violación a la intimidad, así lo aseguró el fiscal César Peña para el diario local citado.

Según Peña, si se halla culpables a los funcionarios que filtraron el video, podrían recibir una pena de uno a tres años de cárcel. En cambio, los jóvenes que protagonizaron los actos sexuales no habrían incurrido en delitos porque sus acciones no están contempladas en la ley.

"Son víctimas, en tal caso podrían ser objeto de una sanción administrativa como anularles la tarjeta de pasaje o bloquearlos determinado tiempo por situaciones inmorales, pero eso solo es administrativo, no hay acciones penales en su contra, el que metió la pata es quien publicó un vídeo", dijo el fiscal.

