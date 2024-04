La cantidad exacta de fibra que debes comer para reducir el colesterol y evitar un accidente cardiovascular

La fibra es una parte crucial de una dieta saludable y desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardíacas y la mejora de la salud en general.

Según un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), y realizado durante 14 años, el consumo elevado de fibra dietética se relaciona con una reducción del colesterol "malo" en la sangre y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas como la enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular y presión arterial alta.

¿Cuál es la cantidad exacta de fibra que debes comer?

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de los NIH, la cantidad de fibra que se debe consumir diariamente varía según la edad y el sexo de cada persona.

Se recomienda que los hombres adultos consuman alrededor de 38 gramos de fibra al día, mientras que para las mujeres adultas la cantidad sugerida es de aproximadamente 25 gramos por día.

Sin embargo, en promedio, en Estados Unidos, sólo se consume alrededor de 14 gramos de fibra por día, muy por debajo del mínimo recomendado.

¿Qué alimentos son ricos en fibra?

Entre las fuentes más destacadas se encuentran los granos enteros, el trigo integral, la avena, las legumbres como lentejas y frijoles, frutas como manzanas, peras y frutos rojos, verduras como zanahorias y brócoli, frutos secos como almendras y maní, entre otros.

Además de ayudar a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas, la fibra también tiene otros beneficios para la salud. Puede ayudar en la pérdida de peso al proporcionar sensación de saciedad por más tiempo, lo que puede llevar a una ingesta calórica reducida.

Desayuna estos alimentos con fibra para no inflamarte

También puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, así como mejorar la salud intestinal y potencialmente proteger contra ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal.

Para aprovechar al máximo los beneficios de la fibra, es importante incorporar una variedad de alimentos ricos en fibra en nuestra dieta diaria. Al hacerlo, podemos cuidar de nuestra salud cardiovascular y general de manera efectiva y natural.

