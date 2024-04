Exponen caso de Karla Panini y Karla Luna en árabe y portugués: "en Medio Oriente van a saber lo que hiciste"

Una de las historias que ha generado mayor polémica e indignación entre los mexicanos es la de Karla Panini y Karla Luna.

Recientemente, esta historia de "Las lavanderas" ha alcanzado notoriedad a nivel internacional, gracias a una influencer estadounidense que expuso el caso en su país.

Esta traición sigue siendo tema de conversación, pues otros creadores de contenido se han unido para traducir este caso a otros idiomas como el árabe y el portugués, con el fin de que más personas conozcan lo sucedido entre las dos comediantes.

Tiktokers exponen caso de Karla Panini y Karla Luna en árabe y portugués

“Hasta en árabe van a saber las porquerías que hiciste, Karla Panini”, así fue como la tiktoker Alejandra Ortega expusó la polémica historia, para posteriormente contar cómo fue que Panini traicionó a Luna, quien en ese entonces era su mejor amiga, con su esposo.

Con un par de fotografías que agregó en el video, la creadora de contenido, quien adoptó la cultura árabe y la religión musulmana tras casarse con un hombre procedente de Arabia, siguió contando cómo fue que Luna se dio cuenta de la infidelidad de su entonces esposo Américo con Karla Panini, con quien después se casó y tuvo una hija.

Tras contar todo el chisme, Alejandra Ortega volvió a hablar en español para decir: "Si en México te odiamos, te van a odiar también en Medio Oriente."

Otra de las influencers que se unieron fue la tiktotker mexicana @soykenisdíaz, quien se encargó de que personas que viven en Brasil o Portugal se enterara de una de las “traiciones más grandes de la humanidad”, pues por medio de un clip de aproximadamente nueve minutos tradujo la historia al idioma portugués.

Como era de esperarse, estos videos, que ya cuentan con más de 100 mil reproducciones, se han vuelto virales en distintas plataformas como TikTok, donde los usuarios han reaccionado y dejado comentarios como:

"Ya me lo vi en Frances, árabe, en ingles y español. Ahora voy por el portugués", "Hablo italiano, me encargaré de difundirlo", "Tengo dos amigas de 🇵🇹🇧🇷, y claro que ya les envié el video", "También no olviden mencionar a la rata del esposo AMÉRICO", "Hay que hablarle a la morra que habla alien para que hasta los extraterrestres sepan quien eres Panini"

