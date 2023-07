El video fue subido a las redes sociales y en él se observa a una pareja teniendo relaciones íntimas en el servicio de transporte de Guayaquil, Ecuador. Según se muestra en el video, el hombre se da cuenta de la existencia de la cámara de seguridad antes de tener intimidad con su pareja, pero la mujer la observa con sorpresa al terminar la relación íntima.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio y el video se volvió viral. La pareja, aprovechando que iba sola en la cabina del cablebús (o metrocable), decidió mantener relaciones. El video muestra a los jóvenes darse besos y a tocarse de manera intensa hasta que comienzan a tener intimidad.

El joven se da cuenta de inmediato de la cámara. Aun así, decide continuar. Cuando terminan, la mujer se viste y se sienta nuevamente junto a su pareja. Es entonces cuando observa la cámara de seguridad y le pregunta a su pareja si también la vio, a lo que este le responde que sí.

Lee también: Cablebús se someterá a mantenimiento

El video causó gran indignación en redes sociales: "Qué coraje me da que hagan eso", "el resultado de no hacer las cosas bien, tienen derecho, pero hoy en día todo está conectado", "No hay respeto por nada ni por nadie", son algunos de los comentarios en el video.

🗣️ Sobre la pareja captada haciendo el ‘delicioso’ en una cabina de la Aerovía, el abogado José Flores indicó que los jóvenes no cometieron ningún delito, ya que no esta tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, ellos pueden demandar a la persona que… pic.twitter.com/kh5CbtUpbl — Periódico D'Una (@periodicodeuna) July 12, 2023

La Policía Nacional de Ecuador, dijo que ya se encontraban trabajando para dar con el paradero de la pareja, pues lo que hicieron fue tener relaciones sexuales en un lugar público y es ilegal.

Sin embargo, el periódico D'Una de Ecuador consultó a un abogado, José Flores, quien asegura que los jóvenes no cometieron ningún delito, ya que no esta tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y acusó que “hubo morbo por parte del controlador de las cámaras”, debido a que no realizó un llamado en primera instancia, sino que dejó que el acto siguiera.

Lee también: PAN en CDMX solicitará comparecencia del director de transportes eléctricos por fallas en Cablebús

De hecho, la empresa que maneja la Aerovía emitió un comunicado en el que condenó no sólo la acción de la pareja, sino la difusión del video e informó que el personal involucrado fue despedido.

“Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente”, señaló la entidad.

El video se volvió muy viral en México, donde existe un sistema de transporte similar, aunque después se aclaró que correspondía a hechos ocurridos en Guayaquil.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

vare