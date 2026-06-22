Londres.— El primer ministro británico, Keir Starmer, evalúa su futuro tras el triunfo de su rival Andy Burnham en el Parlamento, y en medio de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asegura que el laborista va a renunciar.

Starmer, cuya dimisión vaticinaron varios medios de prensa, está consultando a gente de su entorno y “reflexiona sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades que enfrenta”, declaró el ministro de Comercio, Peter Kyle a la cadena Sky News.

A su vez, el periódico The Observer destacó en su portada que el laborista “debería dimitir” el lunes.

Agregó que Starmer “definirá un calendario para su partida”.

Bajo las reglas laboristas, el líder del partido debe ser miembro del Parlamento.

Mientras, el Sunday Telegraph apuntó que Starmer está “dispuesto” a dejar el cargo, citando a personas allegadas al dirigente británico.

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Al respecto, el presidente Trump expresó ayer sus mejores deseos al primer ministro Keir Starmer, ante los rumores de que prevé dimitir.

“Keir Starmer dimitirá como primer ministro de Reino Unido”, escribió Trump en Truth Social en una publicación en la que no aportó ninguna fuente de información. “Le deseo lo mejor”, añadió.

El pasado viernes, Starmer reiteró que luchará por permanecer en el poder, después de que su principal rival dentro del partido, el alcalde del Gran Mánchester fuese elegido para el Parlamento.

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Burnham, quien contra todo pronóstico derrotó al partido populista de derechas Reform UK en Makerfield por amplia mayoría, jurará este lunes como diputado y tiene previsto reunirse con Starmer.

La entrada de Burnham en el Parlamento sitúa a Starmer en una situación difícil, ya que el antiguo alcalde ha indicado que tiene intención de desafiar el liderazgo del primer ministro e iniciar una contienda interna para sustituirlo si no dimite.

Para desafiar al primer ministro, Burnham necesita un mínimo de 81 diputados, 20% del grupo parlamentario; según sus partidarios, cuenta con el respaldo de 200.

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Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Keir Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, además del escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con Jeffrey Epstein.

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