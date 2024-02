Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se manifestaron este domingo frente a la sede del periódico estadounidense The New York Times para expresar su apoyo al Presidente mexicano y su repudio a un medio al que tacharon de "intervencionista".

Con pancartas que decían: "No estás solo", "New York Times fake news", "AMLO no es narcopresidente", así como con banderas de México, decenas de personas se reunieron en la Octava Avenida de Nueva York, en Manhattan, donde coreaban lemas como "¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando!".

"Estamos aquí frente al New York Times, o mejor dicho, New York Lies (mentiras). Estamos aquí en su apoyo, querido presidente. No estás solo. Aquí está tu pueblo. Tu pueblo que te ama. Y cuentas con todo nuestro apoyo, querido presidente. No estás solo y lo estamos demostrando", dice una de las manifestantes, mientras se escucha a los participantes gritar: "¡Respeto, respeto!" y "¡AMLO Presidente!". Los participantes fueron convocados en redes sociales por el Comité de Morena en la ciudad de Nueva York.

Querido presidente ⁦@lopezobrador_⁩ tu pueblo aquí en EEUU 🇺🇸 Te respalda PORQUE AMOR CON AMOR SE PAGA! Y desde New York 🗽 ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR 💪💪💪 pic.twitter.com/wfJMaSv75I — lia monroy (@liamonroy13) February 25, 2024

"¡Esto no va a parar! ¡Seguimos con la Cuarta Transformación! ¡Nadie parará lo que el presidente comenzó! ¡Vamos a seguir cambiando a México! ¡Mañana Ciro [Gómez Leyva] va a decir que somos 20! ¡20 son los que juntan ustedes!", exclamó otro de los manifestantes, disfrazado.

"¡No más mentiras!", gritaron entonces los manifestantes, asegurando que estaban reunidos allí "por voluntad propia. Nadie nos trae".

“AMLO NO ESTÁS SOLO”



Mexicanos protestan en Nueva York frente a The New York Times. El tigre está más despierto que nunca. pic.twitter.com/wBavjyqXn8 — Beatriz Contreras Castillo (@bethcastilloo) February 25, 2024

Algunos de los manifestantes que dicen pertenecer a Morena New York comité 1 señalan estar apoyando al presidente López Obrador porque "No vamos a permitir que medios Chayoteros estén manchando tu honestidad".

No más chayoteros!



No más chayoteros!



Aquí está tu pueblo amado presidente @lopezobrador_

No vamos a permitir que medios Chayoteros estén manchando tu honestidad.#NewYorkLies #HandsOfMexico #AmloNoEstáSolo pic.twitter.com/dyUqYp3PLU — Morena New York comité 1 (@morena_ny1) February 25, 2024



En una de las transmisiones en redes sociales, una manifestante señaló que para esta protesta se hizo una convocatoria ciudadana y que a nadie de los que se manifestaba les pagaba “nadie nos dio ni un peso” y “venimos por nuestro pie”.

“¡No estás solo querido presidente y te lo estamos demostrando, señor presidente Andrés Manuel López Obrador! Amor con amor se paga. ¡Vamos por el plan C!”.

Los manifestantes reaccionaron así al choque que se dio entre el New York Times y López Obrador, luego de que el jueves el Presidente diera a conocer que el medio estaba por publicar un reportaje sobre supuestos vínculos de cercanos a él, incluyendo sus hijos, con el narcotráfico. El Presidente aseguró que se trata de "mentiras" y acusó a los reporteros del diario de ser "falsarios" y al medio de ser un "pasquín inmundo".

López Obrador difundió además públicamente el teléfono de una de las periodistas que firmaron el reportaje, publicado poco después de la conferencia matutina del jefe de Estado.

El Times emitió un comunicado expresando su indignación por la publicación de los datos de la periodista, señalando que se trata de una tendencia "preocupante" e "inaceptable", en un país donde crecen las agresiones contra los periodistas, y defendió el trabajo, que subraya que no se hallaron elementos para vincular directamente a López Obrador con el narcotráfico y que nunca se abrió una investigación formal sobre los dichos de informantes porque no había "apetito" en el gobierno estadounidense para enfrentarse con un aliado como lo es México.

Lejos de disculparse, López Obrador recomendó a la periodista "cambiar de número" y, frente a las denuncias de que violó la ley, respondió que la ley no se aplica a él. En los días siguientes se dieron a conocer los teléfonos de los hijos de López Obrador, pero también de las candidatas oficialista, Claudia Sheinbaum -quien dijo haber sufrido amenazas-, y de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien criticó al presidente por poner en riesgo la vida de periodistas.

Ayer, en Mazatlán, Sinaloa, el presidente López Obrador calificó como "muy vergonzoso" la filtración del número telefónico de su hijo mayor José Ramón López Beltrán, y advirtió que "no aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y del periodismo internacional por famoso que sea. A la calumnia siempre va a haber réplica".

“No aceptamos en México a nadie que calumnie autoridades legales y legítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y el periodismo internacional por famoso que sea, si calumnia siempre va a haber réplica”, dijo al termino de la ceremonia por el Día de la Bandera.

Reiteró que cuando un medio internacional “calumnie”, habrá réplica de su parte.

“Con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial de New York Times y de Univision -que entró al debate de manera oficiosa- les repito que tienen que aprender a respetar a el gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no aceptamos las calumnias, que no tienen pruebas. Cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea”, declaró.

