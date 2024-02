Estos días se ha registrado una serie de filtraciones de números telefónicos de figuras públicas a favor y del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente el presidente de México fue objeto de varias notas periodísticas, la última del New York Times, donde se refiere la existencia de una investigación sobre supuestas ligas entre cercanos a AMLO y narcotraficantes, aunque esta no concluyó.

Se crearon varios hashtag con la leyenda #NarcoPresidente #AMLONarco. Más tarde, diversos políticos salieron en defensa de López Obrador, mientras que otros como la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez pidieron dar una explicación sobre las acusaciones.

Así fue que el pasado 22 de febrero en la "mañanera", el mandatario federal reveló una carta donde se le pedía postura y ante millones de personas mencionó el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, coautora del reportaje del New York Times.

Tras esta acción diversos medios, políticos, activistas y periodistas repudiaron la exhibición de datos personales. Un día después, el Presidente negó que hubiera sido un error y minimizó el hecho. “Que cambie su teléfono”, dijo.

Por su parte, la plataforma de YouTube consideró que la mañanera del 22 de febrero violó la política de la empresa por lo que bajó el video, sin embargo, minutos más tarde fue subido pero editado.

Este sábado 24 de febrero, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, denunció que fue víctima de una venganza y comenzó a recibir mensajes de odio a su teléfono celular.

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen", escribió en su cuenta de X.

Horas más tarde, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum denunció acoso y acusó a la oposición de haber filtrado su número telefónico.

"Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas", escribió en su cuenta de X.

El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio ( como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían… pic.twitter.com/nCFXF5f7lc — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2024

Es importante recordar que se filtraron en foros de Internet de los datos personales de más de 200 periodistas que acuden a la mañanera del presidente de México, caso que llegó y es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Supuestamente la liberación de datos la realizó un extrabajador del gobierno de López Obrador.

