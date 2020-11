Si Trump continúa en la presidencia será algo dramático: Jon Lee Anderson

Han pasado años desde que llegó el fin de la marea rosa. América Latina perdió a Fidel Castro en Cuba, a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y a Hugo Chávez en Venezuela, pero la cíclica historia latinoamericana persiste en sus narraciones de corrupción, muerte, narcotráfico y ausencia de Estado de Derecho.

Desde el sur hasta el norte continúan en la última década los relatos de supervivencia en la región, de gente buscando un mejor porvenir en el ideal y promesa que representa Estados Unidos. Todo ello lo plasman los escritos que ha realizado el periodista Jon Lee Anderson, varios de los cuales por primera vez llegan al español.

El libro "Los años de la espiral" (Sexto Piso, 2020) ofrece una ventana al pasado inmediato, misma que sirve como predicción de que lo que continúe será algo dramático, ya sea la continuación de Trump en el poder o la llegada de Joe Biden a la presidencia de EU, que “será la reconstrucción de una política más convencional y una re estabilización de la política en el hemisferio”.

En el libro se traza el cambio dramático en la política de América del Norte, iniciando con Barack Obama como presidente de EU, abriendo cambios históricos como establecer cierta apertura con Cuba y Raúl Castro, hasta pasar al ascenso de Trump al poder, así como la forma en que llegó, con “una serie de clones latinoamericanos en sus países”.

“Donald Trump se ha empeñado en deshacer lo que hizo Obama sin importarle si era benéfico o no y ha dado vuelta atrás a todos los avances, incluso su relación con Cuba. Empezamos la década con una especie de porvenir o ilusión y terminamos la década no solamente con la izquierda en franca derrota, en eclipse por todo el hemisferio, y su sustitución por líderes del populismo sobre todo de derecha”.

Jon Lee Anderson sostiene en entrevista con EL UNIVERSAL que la solución a la crisis está en el liderazgo sensato y decente; de gente de buenas intenciones que puede tener sus flaquezas y debilidades, pero que son honestas en su ejercicio del poder y sus intenciones con sus países, haciendo frente al enemigo común de la región.

“Algo que comparten todos los países de América Latina es la falta del estado de derecho. Si se planteara una reforma de un solo problema sería ese. Si el fuero judicial no es honesto y es corrompible, no tienes nada. Esas son las claves para cualquier sociedad y democracia, eso es lo que está faltando en América Latina”.

Gobierno de México, en un oasis con Trump y EU

Las relaciones políticas entre Estados Unidos y México han sido complicadas sobre todo por la insistencia de Donald Trump de crear un muro fronterizo con su vecino del sur para frenar la migración, además que en varias ocasiones ha atacado a los mexicanos con mensajes discriminatorios.

El cronista estadounidense considera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre bien intencionado, pero tiene que variar su política ante EU pues hay una gran necesidad de recuperar su posición de país líder en la región.

“Lamentablemente en este momento se ha arrinconado en una especie de oasis propio, insular, en donde su única relación de peso en la región es con EU y ha dado un poco la espalda de su tradición de liderazgo y neutralidad frente a los demás”, afirmó el escritor respecto a la postura que ha tenido el gobierno mexicano ante el norteamericano.

Entre los porqués de estas decisiones de apaciguamiento estaría evitar conflictos o que sean los ciudadanos los más afectados, pero que a él le gustaría que fuese distinto, pues “no me gusta ver que cualquier presidente mexicano se tenga que doblegar ante alguien como Donald Trump. Me parece indigno y a la larga la historia no lo va a juzgar bien”.

Junto a las historias de Chávez, los hermanos Castro, García Márquez y las FARC aparecen dos escritos relacionados con México, mismos en los que se plasma un prefacio de la situación política actual.

Mientras la crónica “Cómo lidia México con Trump” presenta las relaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray y la incipiente llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, en “Una nueva revolución en México” está el camino que llevó Andrés Manuel López Obrador a ocupar el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.

Odebrecht y la Casa Blanca de Angélica Rivera, así como las continuas ofensas de Donald Trump a su vecino del sur, impulsaron a AMLO pese a representar a la izquierda, movimiento que nunca antes había gobernado México.

Aún no presenciamos la Cuarta Transformación

En su libro hay unas palabras de la exembajadora Roberta Jacobson en las que dice que todo se puede esperar con López Obrador. Han pasado dos años desde que inició su mandato, y para el periodista que ha publicado en medios como The New York Times, The Guardian y The New Yorker, hay “cierta decepción”.

“No creo que estemos presenciando la Cuarta Transformación de México todavía, quizá está por venir”, afirma Lee Anderson en entrevista con EL UNIVERSAL.

Contrario a lo que piensan algunos de los críticos del presidente de México en torno a que busca consolidarse en el poder, el periodista que ha presenciado de cerca gobiernos como los de Hugo Chávez y Fidel Castro considera que Andrés Manuel no “tiene carne de caudillo”.

“Sí tiene un rasgo mesiánico, un poco religioso, místico quizá, pero en eso no dista de muchos políticos. Todos los que tienen la ambición de llegar al número uno en sus países tienen un ego fuerte, incluso algunos lo tienen exacerbado como Donald Trump, quien se nota que es una persona sin empatía”, comenta.

Sin embargo esa característica no sería el único punto en común entre ambos mandatarios, sino que AMLO “comparte rasgos de populista como Trump, incluyendo el afán de dominar el ruedo mediático con su mañanera, cosa que es un ritual exacerbado”.

Criticar a los medios de comunicación, algo lamentable

Cuestionado sobre si la libertad de expresión está en riesgo, Jon Lee Anderson indicó que el que el AMLO esté criticando a los medios de comunicación es algo lamentable. “Esa es una tradición que empezó con Chávez, siguió con Maduro, ahora Trump lo ha llevado a un plano casi surreal, y por supuesto que los demás populistas lo siguen fiel, como perros detrás del comportamiento de Donald Trump”.

No obstante indica que Andrés Manuel no es tan insultante ni tan vulgar como el presidente de EU, pero sus palabras de amonestación a la prensa son “muy criticables” sobre todo tomando en cuenta el peligro que se corre al ejercer el oficio periodístico en México.

Aunque no ha visto que el presidente mexicano esté promulgando leyes que sirvan como instrumentos para coaccionar o coartar la libertad de expresión, califica como problemático el que esté criticando a la prensa.



Fue a inicios de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia mañanera datos sobre publicidad oficial realizados entre 2013 y 2018 a diversas publicaciones, entre ellas la revista Letras Libres, encabezada por el historiador Enrique Krauze.

Jon Lee Anderson, autor de “Los años de la espiral” y “Che. Una vida Revolucionaria”, recuerda que entre AMLO y Krauze hay “una especie de duelo de titanes” desde hace 14 años, cuando el historiador escribió sobre el entonces aspirante a la presidencia un artículo al que tituló “El mesías tropical”.

“Debe tener una presidencia lo suficientemente fuerte y ser digno para no bajarse a estar en un duelo con una sola persona, incluso con tres o cuatro, mucho menos llamarlas por su nombre; eso ha de ser llevado a cabo en planos secundarios”.

“Los años de la espiral” evoca las palabras de Gabriel García Márquez, el periodista y Nobel de Literatura que “dignificó América Latina para darnos algún hilo de esperanza”: “La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir”.

En las cerca de 20 crónicas sobre el devenir del continente durante 10 años se da muestra de los cambios que se requieren en toda la región, un área marcada por la corrupción y la falta de Estado de Derecho.