La crisis hídrica que afecta a México y a otros países de América Latina y El Caribe es “el tema” y el gran desafío para una región que ya se está dando cuenta de que “el agua no es infinita”. A decir de Lina Pohl Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la siguiente guerra mundial será por el agua”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, en el marco de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe, que se realizó esta semana en Georgetown, Guyana, Pohl Alfaro dijo que México va “avanzando” y por “buen camino”, aunque queda mucho por hacer. Y en tiempos electorales, consideró clave que los ciudadanos revisen las plataformas de los candidatos, para verificar que los temas de pobreza, sequía, agua, cambio climático, estén allí. “Porque esos son los temas”, subrayó.

Esta semana se ha llevado a cabo la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe, ¿cuál es el panorama que hay sobre México?

—Esta conferencia ha sido fundamental, porque no es para consultar a los países, sino para tomar decisiones sobre cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a tener en los próximos dos años.

Esta reunión ha sido vital y México ha tenido una participación muy destacada en toda la conferencia.

México va avanzando, desde el panorama general de la FAO. Sobre todo el tema del ingreso en los deciles más pobres. En los últimos años, los primeros cuatro deciles más pobres han aumentado sus ingresos en alrededor de 5.5% anual. Los hogares incrementaron su participación en el ingreso y, lo más importante para nosotros es en términos de carencias, en particular carencia de la alimentación. También hubo resultados positivos en la disminución de la carencia por acceso a la alimentación.

Creemos que México va en un buen ritmo. De hecho en el último informe regional de la FAO sobre alimentación y nutrición, México es uno de los tres países de América Latina y El Caribe con niveles de pobreza extrema menores a 2.5%. Eso es fundamental si uno quiere impactar positivamente en términos de la alimentación, la seguridad alimentaria.

Mencionó un tema clave que es el cambio climático y la crisis hídrica. En 2023 rompimos récord de calor y la ONU advirtió que este año pinta igual. En México este año se habla cada vez con más frecuencia, con más alarma, del Día Cero, el día que puede dejar de haber agua en la Ciudad de México. Pero en general, hay una crisis hídrica en el país. ¿Qué perspectiva tiene la FAO sobre este problema?

—Yo creo que este es el tema. No sólo para la agricultura en México, el recurso más importante, sino para toda la población. Al 31 de enero de 2023, teníamos más o menos 24 municipios con nivel de sequía extrema. Este año, el 31 de enero, encontramos 139 municipios con sequía extrema.

El agua es un tema muy grave. Esto según datos de la Conagua. Estamos frente a una situación que tiene ya unas décadas. En las dos últimas décadas, sobre todo la región norte-centro del país ha experimentado sequías excepcionales. Pero no es menor lo que está pasando en estos últimos años. En particular vemos un año muy rijoso, este 2024, para la agricultura.

El tema de agua tiene que ser uno de los más importantes dentro de las agendas que se puedan plantear en términos de políticas públicas.

La agricultura es el gran consumidor del agua. El 75% del agua va para usos agrícolas. Tecnificar los sistemas de riego va a ser fundamental. Hacer un uso eficiente del agua va a ser fundamental.

¿Considera que se está tomando suficientemente en serio este problema?

—Creo que se está tomando suficientemente en serio, pero hay que hacer esfuerzos mayores, no solamente en México, sino en todo el mundo.

La infraestructura agrícola bajo riego en México son 7.3 millones de hectáreas. México ocupa el sexto lugar en el mundo que utiliza más hectáreas bajo riego, entonces el tema de cómo tecnificamos el riesgo es algo en lo que se tiene que avanzar mucho más.

Es fundamental no sólo hacer infraestructura de agua, sino, quizá mucho más importante, hacer un uso eficiente del agua, tecnificar estos sistemas de riego. Tenemos un proyecto en Jalisco, hacer una agrozonificación ecológica.

También ofrecemos un sistema que tenemos en la FAO, Mano de la Mano, una metodología que permite saber cuáles son las oportunidades, las potencialidades productivas que se tienen, y qué significan en términos de política pública.

Hemos avanzado, pero falta muchísimo. El gran problema, en el tema del agua, es que se ha creído que el agua es infinita. Ya nos empezamos a dar cuenta de que no.

¿Los ciudadanos están suficientemente conscientes de que el agua no es infinita? ¿Qué es lo que nos hace falta como sociedad?

—Como ciudadanos tenemos mucho qué hacer. El agua se está acabando. El gran problema es que por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el agua no se puede quitar. Muchísima gente no paga el agua. Y si yo no pago el agua, no la voy a cuidar.

Se necesitan campañas. En varias zonas se necesitan ya pipas, mientras que la gente sigue desperdiciando el agua.

Y no es sólo un tema de pagar. El recurso se está acabando. El cambio climático es eso. Es un impacto en el tema del agua, sobre todo en la sequía. Lo hemos visto desde 2020. El Niño, La Niña, son fenómenos que se están prolongando. Los periodos lluviosos empiezan más tarde, terminan más temprano, y tenemos que entender que el agua tenemos que manejarla bien.

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y el tema es Agua para la Paz. Ya estamos viendo conflictos en algunas zonas por el tema de agua y los vamos a seguir viendo, en mayor medida.

En junio hay elecciones presidenciales en México. Normalmente las campañas se concentran en seguridad, violencia. Pero ¿cómo estos temas que tienen que ver con pobreza, alimentación, impactan en las campañas y qué tan prioritarios deben ser para los candidatos?

—Como FAO, nosotros invitamos a las tres principales coaliciones, partidos políticos, que están en la contienda electoral, en el marco de lo que estamos haciendo para dialogar con ellos. Y estoy muy contenta porque he visto este tema como esencial.

En el discurso del 1 de marzo de la candidata de Morena, lo vimos como una de las 100 promesas. Igual los otros candidatos. Creo que son temas que están entrando. Todos están viendo el tema de alimentación. Cómo vamos a alimentar a la gente, cómo no se va a permitir aumento de precios de los alimentos, cómo luchar por la seguridad alimentaria.

Nosotros somos muy respetuosos sobre a quiénes los mexicanos y mexicanas eligen, no nos involucramos en temas de esta naturaleza. Pero lo que sí hacemos siempre es un llamado a la población para que verifique si el tema de pobreza, del hambre, del agua están en las campañas presidenciales.

Porque estos son los temas esenciales. Ciertamente el tema de seguridad es muy importante. Pero el tema de los recursos… yo te aseguro que la siguiente guerra mundial será por el tema de agua.

Los ciudadanos deben exigir a sus candidatos o candidatas que estos temas sean prioritarios. Y veo en las tres plataformas señalados estos temas.