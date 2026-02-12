Los investigadores dijeron que un agente de control de inmigración se salió con la suya al agredir físicamente a su novia durante años. Otro admitió que abusó sexualmente de una mujer bajo su custodia en repetidas ocasiones. Un tercero está acusado de aceptar sobornos para eliminar órdenes de detención sobre personas susceptibles de deportación.

Al menos dos docenas de empleados y contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han sido acusados de delitos desde 2020, y sus infracciones incluyen patrones de abuso físico y sexual, corrupción y otros abusos de autoridad, según una revisión realizada por The Associated Press.

Después de que un agente del ICE en Florida fue detenido por conducir ebrio con sus dos hijos en el auto en agosto, intentó evitar los cargos señalando su servicio en la agencia y el ejército. Cuando eso falló, exigió saber si uno de los agentes que lo arrestaban era haitiano y amenazó con verificar la situación migratoria del hombre, según muestra un video de la cámara corporal.

En 2022, el supervisor de ICE Koby Williams fue arrestado en una operación encubierta por la policía en Othello, Washing- ton, mientras iba a una habitación de hotel para encontrarse con quien pensaba que era una niña de 13 años a la que había acordado pagar por sexo. El veterano de 22 años de ICE ofreció una justificación que resultó ser una mentira: que estaba ahí para “rescatar” a la niña como parte de una investigación de tráfico de personas. Williams está en prisión por lo que los fiscales llamaron un “reprobable” abuso de poder.