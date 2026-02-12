Más Información
Dictan prisión preventiva a director de Obras de Tequila, excolaborador de alcalde ligado al CJNG; es acusado de posesión de armas y narco
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia
CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa
Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas
Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos
Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo
Noroña se lanza contra Díaz Ayuso tras dichos sobre México; quisieran en Madrid tener a Sheinbaum como gobernante, responde
Felipe Calderón acusa “negligencia criminal” por brote de sarampión; “crisis pudo evitarse”, asegura bancada del PAN
Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas
Los investigadores dijeron que un agente de control de inmigración se salió con la suya al agredir físicamente a su novia durante años. Otro admitió que abusó sexualmente de una mujer bajo su custodia en repetidas ocasiones. Un tercero está acusado de aceptar sobornos para eliminar órdenes de detención sobre personas susceptibles de deportación.
Al menos dos docenas de empleados y contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han sido acusados de delitos desde 2020, y sus infracciones incluyen patrones de abuso físico y sexual, corrupción y otros abusos de autoridad, según una revisión realizada por The Associated Press.
Después de que un agente del ICE en Florida fue detenido por conducir ebrio con sus dos hijos en el auto en agosto, intentó evitar los cargos señalando su servicio en la agencia y el ejército. Cuando eso falló, exigió saber si uno de los agentes que lo arrestaban era haitiano y amenazó con verificar la situación migratoria del hombre, según muestra un video de la cámara corporal.
En 2022, el supervisor de ICE Koby Williams fue arrestado en una operación encubierta por la policía en Othello, Washing- ton, mientras iba a una habitación de hotel para encontrarse con quien pensaba que era una niña de 13 años a la que había acordado pagar por sexo. El veterano de 22 años de ICE ofreció una justificación que resultó ser una mentira: que estaba ahí para “rescatar” a la niña como parte de una investigación de tráfico de personas. Williams está en prisión por lo que los fiscales llamaron un “reprobable” abuso de poder.
